慳妹上身！關嘉敏陳康琪旺角掃平Bra

近日收緊禁聚令至二人，日前就見到跳唱組合Bingo兩位成員Carman（關嘉敏）及Odilia（陳康琪）現身旺角街頭，全程行孖咇上陣，緊守禁聚令！天氣炎熱，兩女同以背心配短打上陣，就算戴上口罩仍未能遮到兩人靚樣，加上她們身材高挑，大晒長腿，行出街即引人注目。

見兩女專攻平價內衣舖，攞起不同款式的內衣左併右併，又幫對方併埋，似乎大有興趣。見到旁邊有些泳衣，她們又拿上來睇，而在減價內衣舖入面，她們更左揀右揀，逗留了很久！兩女睇完一間又一間，連續睇了三間舖，實行貨比三家！行經路邊內衣檔時，見到有Size大過頭的內衣時，她們忍不住駐足研究。

行完一輪見餓，兩女即去了附近小食店醫肚，疫情嚴峻，兩人用消毒搓手液清潔雙手後才進食，做足防疫措施，期間食得滋味的她們又自拍留念。快快手食完後，兩人即戴番口罩離開，而見到街上人多，兩女都特地與他人保持距離，以防萬一！

事後她們接受東網電話訪問時，Carman表示因爲當日兩人在附近工作完，所以順便去睇內衣，為之後工作做準備：「因為之後要拍啲內衣題材嘅片段，而我嚟緊亦有個性感角色要演出，要着內衣上陣，所以要揀定。」

講到睇平Bra夠晒經濟實惠？Odilia就笑言：「梗係，呢段時間收入比較少，要幫公司同自己慳錢。」問到現時去人多地方可會小心些？Odilia說：「驚呀，所以會同人保持距離，寧願行慢啲都費事黐埋啲人。（依家要遵守二人禁聚令？）係呀，所以依家得番Bingo，天堂鳥要暫時休息先，因為佢哋有3個，哈哈。」