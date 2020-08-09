醉出事！麥子樂公園呆坐2粒鐘　蔣家旻攬仔傻笑

酒過三巡，有時飲多咗，會鬧出唔少趣事！前港姐馮盈盈表示自己醉酒後即「昏迷」：「我係朋友口中嘅最佳飲酒Partner，由於工作前一晚都唔會飲，所以我負責照顧身邊朋友。如果當日真係盡興飲多咗，我都係會瞓覺，仲要係熟睡，唔會畀任何人打擾，要等半晚先叫得醒我。我有個Tips預防飲醉酒，就係食油膩嘢打底，吞牛油、炸雞翼、西多士，咁就好安全。（酒量如何？） 唔算太好，所以自己要節制，視乎當日狀態攰唔攰，但一兩罐啤酒就盡。」

蔣家旻：「我會不斷笑，好大膽講嘢，但唔係示愛，同埋好鍾意攬住人。第一次飲醉酒係同同事飲，醉到企唔穩要人扶，我仲試過攬住個男同事傻笑，冇做任何過分行為，邊個就唔方便講，雖然大家都相熟，但平時工作都有保持距離，當下純粹好興奮，瞓醒以為自己發咗場夢。（之後碰面尷尬嗎？）唔尷尬，佢亦冇再提呢件事。」

許家傑：「呢排都少飲，日日都要開《愛．回家》，但我一飲醉酒會瞓覺，斷片唔知發生咩事。（試過要人扶返屋企？）我自知酒量差，所以好少去酒吧消遣，多數幾個朋友喺屋企飲。」

麥子樂：「我飲醉就會錫人，無論見到男或女都表現熱情，最記得有次我喺個朋友屋企醉咗，但又扮gentleman落街幫手買零食，點知返去唔記得咗大門密碼，又冇電話喺身，我終於坐咗喺附近個公園仔足足兩個幾鐘，先有朋友發現落街搵我，大家夾手夾腳捉返我上樓。」

何遠東：「我冇試過飲醉嘅，但係知道自己真係唔係好飲得，試過有次好高興咁出席朋友嘅生日派對，期間飲咗少少已經開始口沒遮攔，最搞笑係因為好小事，就同在場其中一人鬥嘴，對話好寸又好笑，當我醒番先知道自己出咗醜，好彩口不擇言下都冇傷害到及得罪到人，呢次係好好嘅教訓，奉勸大家飲酒都要適可而止。」