強光灼傷眼角膜　蘇志威歷失明：每分鐘都驚

劉小慧和草蜢成員老公蘇志威（蘇老闆）日前齊齊在社交網開Live時，小慧提及其40歲的姨甥仔曾患上嚴重白內障險盲，蘇老闆聞言即自爆也曾嘗失明之苦，指當年拍攝《La La Means I Love You》唱片封套時，草蜢三子要潛落水底拍照，由於天氣嚴寒，上水後，即齊齊匿在大Watt數的大光燈下取暖，半夜各自回家後就發覺齊告失明，他說：「嗰時好驚啦，立即打畀導演，原來導演都盲埋。」

之後四人向眼科醫生求助，經檢查後發現被強光灼傷眼角膜，他憶述：「醫生滴咗眼藥水，見到眼角膜係綠色，即係傷晒，盲咗幾日，記得嗰時對眼睛乾到擘唔開，如果強行擘開就狂流眼水。」身旁的小慧也頻說：「好驚喎！我真係接受唔到睇唔到嘢。」

雖然事隔28年，但蘇老闆至今仍難忘險盲之痛，他說：「最慘係傷咗唔知幾時好番，嗰幾日個心好驚，每過一分鐘都驚，下一分鐘睇唔睇到嘢呢？三、五日、一個月後、一年後會唔會睇唔到嘢呢？再諗吓，如果我一世睇唔到嘢點算呀？」幸好幾日後，視力日漸回復，自此深明視力的重要性，現時除食護眼食品外，還常會做眼部肌肉運動。