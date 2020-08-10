《半澤直樹2》高潮迭起！半澤大和田聯手對付伊佐山

日本男星堺雅人主演神劇《半澤直樹》第二季上月19日首播，連續3集均錄得超過22%收視，成績甚佳，暫時成為今年最高收視劇集。昨晚播映第4集，出人意表地，大和田曉（香川照之飾演）竟與半澤聯手對付陰險的部長伊佐山泰二（市川猿之助飾演），令全集高潮迭起。

第四集講到東京中央銀行被子公司東京中央證券擊破收購Spiral計劃，面子丟盡。為了助電腦雜技集團收購Spiral IT公司，三笠副行長（古田新太）及伊佐山決定向電腦雜技追加500億日圓額外貸款。半澤在一籌莫展之際，發現收購Spiral的電腦雜技收入並不透明，他幾經辛苦說服負責電腦雜技財務的玉置克夫（今井朋彦），交出電腦雜技的財務報告，發現集團負債纍纍，若銀行借錢500億日圓給電腦雜技，必然拖跨東京中央銀行。

另一方面，半澤得知伊佐山對大和田曉盛氣凌人，大和田已到忍無可忍地步，於是游說大和田聯手對付伊佐山。半澤在中野渡行長（北大路欣也飾演）及高層等面前拆穿電腦雜技欠巨債財務報告，力斥伊佐山嚴重失職，陰險的大和田即時幫一把，本來與伊佐山同一陣線的三笠副行長，立即將罪責全部推落伊佐山身上以求自保，並逼伊佐山當眾向半澤下跪道歉，將全集推向高潮。

半澤繼續「以牙還牙、加倍奉還」，要背叛他的前下屬諸田祥一返回東京中央證券，向所有人鞠躬賠罪。半澤與團隊成功打勝一場仗，飲啤酒慶祝時，卻被眼利的粉絲發現半澤等人拿着的罐裝啤酒，正是堺雅人代言的啤酒品牌。

半澤為東京中央銀行挽回一筆險成爛帳的借款後，獲行長調回東京中央銀行工作，並委以重任重建財困的帝國航空，該公司借下中央銀行巨額貸款，片尾預告第5集，政府改組內閣成員，曾任新聞主播的白井亞希子擔任國土交通大臣，她進行激進改革，要求所有債權銀行放棄帝國航空7成債權，東京中央銀行將白白失去500億日圓債權，半澤如何解決這個困境，以及面對政府內閣的阻撓。