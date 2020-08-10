東方日報C1：賴琦媛孭住是非晉級港姐15強

今屆香港小姐昨日公布晉級名單，大熱陳楨怡、郭柏妍、何孟珊與侯嘉欣等統統入圍，惟負面新聞纏身的賴琦媛竟然順利晉級，令人意外！難怪被即場「叮走」的3位佳麗不服輸，以不同方式宣洩不滿，當中的連佳麗更嬲到喊！

《2020香港小姐競選》昨日於電視城舉行記者會公布晉級名單，大會透過TVB網上平台，由網民選出最喜愛10強佳麗，以及由「香港小姐評委」選出5位心水佳麗。15位晉級佳麗分別為陳煦凝、張盈悅、陳楨怡、侯嘉欣、何孟珊、郭柏妍、鄺美璇、賴琦媛、羅雪妍、廖慧儀、麥詩晴、謝嘉怡、謝恩靈、黃婉恩和源菲然，之後會繼續淘汰，最終入圍的佳麗將於8月30日決賽爭奪三甲。

陳楨怡身形弗爆

一眾佳麗均穿上貼身短裙，肥瘦身段無所遁形，當中「寸嘴Ivy」賴琦媛、侯嘉欣、「過江龍」謝嘉怡穿低胸裝谷事業線，相當吸睛。負面新聞纏身的賴琦媛，被爆吸煙及亂拋垃圾，賽前被睇低一線，沒料卻能晉級，宣布一刻令人意外。她受訪時被問能夠入圍是否抹一額汗？她一臉自信表示：「做好自己就夠，頭先10個入面，最後一個公布我個名好緊張，聽到自己個名意想不到，希望將來可以展示到最好一面。（戒咗煙未？）本身冇食開。（但你手勢好純熟！）手勢唔可以定斷嘅，但答應咗大家一定會做。（有冇諗過改善埋談吐？）一直有改善，所有人評論我都接受，正面同負面都會聽，同埋另一樣要改善係減肥，希望畀最好精神狀態大家睇。」

大熱「女版金宇彬」陳楨怡愈戰愈勇，穿上貼身裙盡顯弗爆身形，她表示感謝投票給她的家人及網民，問到可包括男友？她甜笑說：「佢都支持，今晚會同家人慶祝，主要同媽咪、妹妹。（嚟緊點備戰？）準備緊才藝表演，係有關我讀嗰科嘅，但內容暫時保密先。」而「港版子瑜」郭柏妍表示曾擔心未能晉級：「當初都係最後先宣布我入圍，多謝屋企人同大家支持。」侯嘉欣笑言服飾性感，於台上經常左顧右盼，檢查有否走光。

范倩雯：只同自己比較

相反梁懿婷、連佳麗及范倩雯15強止步，失望之餘亦相當不忿！連佳麗一度眼濕濕，受訪時忍不住哽咽，她表示夢想是參選港姐，過程中獲不少朋友幫助，家人由起初不鼓勵，到現在變成支持，如今被Out實屬不捨。問到明年會否再參選？她說：「有機會會考慮，之後會繼續演藝工作，因為我真係好鍾意演戲。」至於范倩雯被問覺得自己輸在哪裏？她淡然說：「我只會同自己比較，大家優點唔一樣。（唔服輸？）我尊重賽果，學習人哋優點。」梁懿婷則認為已盡力拉票，惟香港朋友不多，有點輸蝕。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：