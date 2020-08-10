朱錫珍化輕煙　曾志偉低調完成亡妻心願

藝人曾志偉現任妻子朱錫珍上周一（3日）離世，今日清晨時分已有記者在大圍寶福紀念館守候，曾志偉安排一早舉行送別儀式再往寶蓮寺，一眾親友於早上七時許上車，駛去大嶼山寶蓮寺，約8時半曾志偉於寺內現身。

胸前戴有白色襟花的曾志偉與一位身穿黃袍、操普通話大師交流，期間曾志偉表現冷靜，偶有點頭回應，見到記者上前採訪時，亦有少許笑容，並停下合十表示：「我轉頭先至講。」然後轉身入內堂。而在火葬場附近則見到以白色鮮花布置的靈車。

於寺內誦經兩個半小時後，志偉聯同兩個兒子曾國祥、曾國猷及新抱王敏奕先行秘密乘坐七人車到鄰近火葬場，親友分別乘坐兩架16座小巴到場，其後一眾大師亦抵達，為志偉亡妻進行火葬告別儀式。

約下午12時，曾志偉、曾國祥及王敏奕跨過火盆步出後，便停下讓記者拍照，之後王敏奕先行離開。曾志偉與曾國祥接受傳媒訪問，志偉提到今次低調一切事宜是太太遺願：「我哋兩父子都想跟隨佢嘅意思，佢（朱錫珍）本身都係一個好低調嘅人，依家又有疫情，都唔想聚集咁多人，所以選擇咗一個寧靜嘅方式。（係咪對太太離開有晒心理準備？）係係係，佢都病咗一段時間，一家人都想用一個佢最想嘅方法，完成佢嘅遺願。」問到媽媽有冇交代想後事點安排？曾國祥指媽媽一直想海葬：「佢一路都係話一切從簡，媽咪生前都係一個低調嘅人，又唔鍾意麻煩人。（依然會海葬？）嗯，未擇日。」

志偉又提到太太離世當日，一家人都聚首相伴，並一早已交代遺願：「其實對佢嚟講已經有好充分嘅心理準備，我哋亦都係，對我哋嚟講（離開）都唔係太突然，對佢嚟講都係一個唔再需要痛苦嘅事實。佢病咗都有成十個月，阿仔都好乖一路都陪住，我哋最想都係佢唔好再痛苦。（太太因咩病離世？）其實都好多種（癌症）。」

提到曾國祥早前獲金像獎「最佳導演」是對媽媽最好的禮物，曾國祥直言當時是與媽咪一同在醫院看直播：「宣布嗰時都好開心，佢都攬住我，大家都喺度喊，我希望嗰個都係我畀佢有史以來最好嘅母親節禮物，好感恩有個機會畀佢睇到我少少嘅成果。」

雖然大家已有心理準備，但志偉內心仍有不捨：「呢個係必然嘅，每個人都會嘅，呢個就係人生……好好嘅係，我哋屋企都係佛教徒，對生死都有個睇法，都知道係人生嘅一樣嘢，我哋一家人都好明白，生前大家都已經將呢件事講到好清楚，儀式今日已經完成晒，所有嘢都係跟隨佢嘅遺願。」期間，志偉亦大讚太太生前做好多義工及拜訪寺廟，太太離去前亦已經了解清楚想點完成：「入到去好多寺廟，大家都會話『佢（朱錫珍）係我哋嘅人嚟㗎！』大家都好似係一個好大嘅家庭去做呢件事，唔淨止係我哋兩父子，今次每樣嘢都係好順利、好低調、好平靜咁完成，呢啲都係佢自己嘅功德嚟。」

問到有否加入特別的陪葬品？志偉強調太太為人清淡，只要一家人陪住她身邊已經是一件好開心的事。提到在寶蓮寺接受火化，志偉續指本身都唔知道是否可行：「佢係好希望，不過我哋都唔知係咪得，好似時間、環境、疫情等，不過佢本身都成日嚟做義工，我哋去求大師時，佢對話『佢係自己屋企人，一定幫嘅！』好似啲親朋戚友都問點解今次要咁低調，因為依家疫情都唔想集中太多人，都唔方便，我哋依家咁多人都唔係咁方便，所以好多謝大家！好多謝大家！」

火化儀式約一小時完成，志偉與兒子曾國祥受訪後，便與親友折返寶蓮寺舉行解穢酒，而志偉亦細心為在場傳媒安排齋宴。