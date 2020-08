穿梭7個城市　TWICE開線上演唱會同粉絲互動

韓國人氣女團TWICE原定於今年3月展開世界巡迴演唱會,但因為疫情關係取消,組合昨日舉行可以與粉絲互動的《Beyond LIVE - TWICE : World in A Day》網上演唱會,9名成員以《STUCK IN MY HEAD》一曲為演唱會揭開序幕,之後又唱出《Touchdown》及人氣歌曲《FANCY》。

TWICE均表示對第一次舉行與粉絲線上互動的演唱會感到很緊張,娜璉就指可以實時看到粉絲的樣子和聽到粉絲的歡呼聲,令她覺得很開心,其後日本成員Momo又叫粉絲一起尖叫,令現場彷彿變成了真正的演唱會現場。而昨日的演唱會以「World in A Day」為主題,9名成員在1小時30分鐘的演出中穿梭泰國、馬尼拉、新加坡、洛杉磯、紐約、吉隆坡及日本等7個地方,在16個不同景點的背景前唱出《LOVE FOOLISH》、《What is Love?》、《YES or YES》及《Feel Special》等多首Hit歌。

隊長志效在完場時表示希望能快些與粉絲見面:「我哋最後一次見應該係今年2月,今次可以透過影像見到大家,真係好開心,希望狀況可以早日好起來,可以做埋現場嘅演唱會,同更多粉絲見面。」至於因為狀態欠佳而全程坐着演出的定延就表示:「好可惜要坐住演出,但我坐低睇住每位粉絲嘅表情,見到大家都好幸福,我都覺得好感恩,希望可以快啲同世界各地嘅粉絲見面,大家要身體健康,約定喺狀況好轉之後見面啊!」