Lemon初次養狗 就要面對安樂死

人生第一隻養的狗狗，相信對各位狗奴而言都是意義非凡的，但對於Youtuber檸檬(Lemon)卻是一段不堪回首的經歷。原來初次養狗的他偶然領養了一隻患有狗瘟（犬瘟熱）的哥基BB「泡泡」，作為新手狗奴的他雖然四處奔波為牠尋訪獸醫，陪伴毛孩抗病，唯服食抗生素多日的愛犬，情況一直未見好轉，反而愈來愈嚴重。最後與獸醫商討過後，為免泡泡再受病魔折磨，決定忍痛送牠離開。他坦言無法︰「本來我同女朋友已經買好晒狗狗嘅BB床﹑玩具﹑衫仔﹑狗帶﹑狗糧，冇諗過佢咩都未享受過就離開咗呢個世界‥‥‥」

繼泡泡之後，檸檬與女朋友又再收養了一隻銀狐，取名「棉花糖」。悲劇再度上演，他說︰「接咗狗狗番屋企兩日後，佢突然出現嚴重咳嗽﹑又嘔白泡同黃疸水，情況同泡泡一樣，後來照咗肺片，發現佢患咗肺炎‥‥‥」幸好今次得到及時治療，服藥兩星期後，棉花糖已逐漸康復。經歷過兩隻愛犬患病的檸檬反思到︰「我發現頭三次防疫針真係好重要，否則狗狗連去狗公園玩，都有可能染上狗瘟或者腸病毒！如果想養狗的人士，一定要慎選領養機構，最緊要留意機構環境如何，以及領養嘅狗隻係咪打咗針，並且做好杜蟲工作。」