身處亂世，每日心情都有高低起跌，再苦也要過，惟有食多一點甜以安撫舌頭與心靈，恰好最近有唔少餅店及餐廳品牌推出全新口味蛋糕甜點，擁有繽紛色澤及香甜滋味，從視覺到后頭及心靈都得到慰藉。

備受藝人追捧

精品蛋糕店Vive Cake Boutique最近再度與日本Sanrio合作，以Little Twin Stars為靈感，由即日起至10月11日期間推出全新的「Wishing Upon a Star」奶油忌廉蛋糕，外層以仙境般的紫色系調配以夢幻色彩，綴上銀色糖粒，營造出星空般迷人氛圍；而蛋糕可選品牌招牌的7款口味，包括紅絲絨蛋糕配忌廉芝士、伯爵茶蛋糕配伯爵茶忌廉、香蕉蛋糕配朱古力牛油忌廉、榛子蛋糕配榛子牛油忌廉、雲呢拿海綿蛋糕配杧果柚子慕絲、朱古力蛋糕配朱古力牛油忌廉和及開心果蛋糕配開心果牛油忌廉。

集結地道與萌趣

今日夏日，與卡通角色聯乘的另一品牌是Twinkle Baker Décor，孖住Gudetama推出全新的「港式茶餐（Gudetama Tea Time）」系列。當中原個4吋蛋糕的「港式菠蘿油」，在金黃脆皮下的蛋糕以菠蘿椰子慕絲包裹住兩層清香的斑蘭味海綿蛋糕，配上菠蘿的香甜與海鹽焦糖脆珠，豐富口感，而Gudetama造型朱古力 下面昤菠蘿味吉士「牛油」，除了保留牛油的軟滑口感，更帶有菠蘿與吉士的獨特香甜滋味。至於件裝蛋糕的「港式蛋撻仔」，有可愛Gudetama朱古力攤在白朱古力鏡面上，下面則是菠蘿椰子慕絲製作的「曲奇酥皮」，清香的菠蘿椰子慕絲配斑蘭味海綿蛋糕及海鹽焦糖脆珠，帶來清新香甜好滋味。

期間限定酸甜滋味

想用鮮艷色澤刺激眼眸，旺角東一間酒店的帝京餅店於8月推出的限定「紅絲絨草莓蛋糕」（需3日前預訂）應該滿足一眾追求視覺與味覺刺激與享受。磅半裝的4層紅絲絨蛋糕，夾層是牛油忌廉及士多啤梨肉果醬，面層飾上原粒士多啤梨及粉紅色糖片，帶來夢幻滋味。此外，餅店亦有多款素來備受歡迎的「扮晒嘢」蛋糕系列，包括鬼馬薑葱蠔煲、鬼馬豆腐火腩飯、鮑魚紅腸煎蛋飯、泰式牛丸河鬼馬蛋糕等，逼真外形呃Like之餘，味道香甜好慰藉心靈。

搶眼吸睛手工蛋糕

金鐘一間酒店的糕餅店Dolce 88最近推出多款全新特色手工蛋糕，由行政糕餅總廚趙崇曦精心設計，用料配搭新穎，包括紫薯紅莓、焦糖粟米、伯爵茶朱古力、茉莉檸檬、紅桑子朱古力及蘋果香檳6款口味。紫薯配紅莓這個配搭新鮮感十足，由香甜紫薯吉士配以香滑雲呢拿慕絲及鬆軟海綿蛋糕，清鮮紅果醬襯托出淡淡的紫薯芳香，清甜不膩，令人一試難忘。蘋果香檳演繹出夏日清爽的感覺，清香的梨子香檳慕絲與酸甜青蘋果柚子果蓉互相配搭，在味蕾上綻放豐盈果味，連賣相都令人耳目一新。