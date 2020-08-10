友人揮高爾夫球棍　打甩韋史密夫兩隻門牙？

美國男星韋史密夫（Will Smith）早前因妻子珍達娉琦（Jada Pinkett Smith）承認派綠帽，成為熱門話題，他看來想轉變心情，與歌手友人Jason Derulo拍攝高爾夫球教學短片上載社交網站，然而卻被Jason揮棍打掉兩隻門牙？

影片一開始，韋哥正在調整鏡頭，然後走到拿著高爾夫球棍的Jason身旁，表示要拍下他的姿勢。Jason將棍一揮，看似打到韋哥的臉，韋哥掩著嘴巴，狀甚痛苦，然後走近鏡頭張口觀察自己，只見兩隻門牙已經被打崩大半，他憤而像野獸般咆哮！

Jason緊張地說：「敷吓冰先。」韋哥來勢洶洶走近Jason，拿起球棒表示：「輪到我啦，輪到我啦，我只需要揮一棍。」Jason向後退時，被韋哥將棍對準他下體一揮，畫面此時定格，響起輕鬆的音樂，營造搞笑氣氛。

其實Jason向來喜歡玩整蠱短片，今次亦不例外，韋哥被「打甩」門牙前，曾短暫離開鏡頭一陣子，那時候就換上道具假牙，製造受傷假象！不過網友仍然拿韋哥的綠帽事件開玩笑，引用他老婆形容與嫩男有一番「糾纏」的詞，留言表示：「韋哥同支高爾夫球棍都有糾纏過。」