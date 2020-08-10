【娛刺撈飯】經歷巨變！葉玉卿點煉成超強心臟？

殿堂級性感女星葉玉卿，其華裔富商老公胡兆明，被美媒報道已經向法庭申請個人破產，負債高達1億美元，即係超過7億港元。面對老公破產，卿卿接受訪問嗰陣，難得依然保持樂觀豁達，呢份心胸廣闊，真係令人欽敬。

講真吖，新冠肺炎疫情全球大流行，邊個唔受影響吖？就連周星馳都要抵押山頂豪宅呀。因為生意做得愈大，受到嘅衝擊就愈大，胡兆明家族喺紐約從事連鎖超市起家，生意涉及地產、酒店、飲食、旅遊同銀行，幾乎全部都係疫情底下，最受影響嘅行業嚟，可以話係大時代裏面，嘅技術性調整嚟啫，冇事嘅。

正如卿卿話齋，最重要人冇事，美國總統特朗普都破產重組過幾次啦，呢次絕對係難得嘅經驗，尤其對幾個仔女嚟講，更加可以學識面對人生必經嘅挫折，佢話19歲嘅大仔都有幫手睇文件，同律師開會傾嘢。係人都知啦，卿卿有位千金胡芷欣，現年21歲，遺傳咗母親嘅優良基因，唔止生得亭亭玉立、被封「最強基因星二代」，早幾年陪卿卿返香港拍戲，更加展現出有禮貌、有教養。

有個育兒講法叫「男孩窮養、女孩富養」，意思係家長喺培育仔女成長上要有所不同，男仔細個要多啲經歷努力奮鬥嘅時間，女仔就不妨畀多啲關心同支持，令佢感受到幸福同溫暖感，胡芷欣已經成年，即使生活唔似得以往咁「富養」都唔緊要，但卿卿兩個仔仲係二十歲未到，男仔普遍冇女仔咁早熟，呢個時候屋企面對經濟環境轉變，令佢哋學習努力同奮鬥，絕對係利多於弊。

其實對卿卿嚟講，老公破產又算得係乜嘢吖？卿卿有乜風浪未見過？大起落嘅故事佢唔會見得少囉，事關卿卿嘅哥哥葉志銘，做過牛仔褲生意、搞過電影公司、搞過度假村、創辦過飛圖唱片，旗下歌手有羅文、謝霆鋒、容祖兒，可以話係非常架勢堂，但到頭來破產出家；而卿卿嘅侄葉崇仁，就因為車禍喪命。

所以呢，當卿卿話：「人生就係咁樣，只要唔關乎生死，都唔係大問題。」並唔係因為老公破產單嘢曝咗光，先至對記者擺出一副「心中富有」、處之泰然嘅口脗，而係佢對人生嘅真正體會同經驗之談，財富、物質只係身外物，一家人齊齊正正先係真正嘅財富。