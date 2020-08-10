好煮意：芝士意粉加呢啲即時Fresh

芝士醬汁拌煮的意粉，很多人都會覺得膩，halfbakedharvest就教大家炮製輕芝士的粟米意粉。選用味道較輕的Ricotta芝士和Brie芝士，建議選用較Dry的白酒，和意粉水一起煮溶芝士和粟米，差不多完成後就可以倒入烚熟的短意粉，想味道變得清新，可加多點檸檬皮、檸檬汁和新鮮羅勒混合，吃入口有芝士的香濃，又有檸檬和香料的氣息，Creamy但不覺膩。

材料：

短意粉 1磅

特級初榨橄欖油 1湯匙

有鹽牛油 2湯匙

粟米粒 4條

鮮百里香碎 2湯匙

蒜蓉 2瓣

鹽 少許

黑胡椒 少許

紅辣椒粒 1茶匙

全脂Ricotta芝士 1杯

Brie芝士粒 4安士

白酒 1/4杯

鮮羅勒碎 1杯

檸檬皮 1個

檸檬汁 1個

做法：

1.短意粉加鹽煲熟，留起半杯意粉水。

2.燒熱橄欖油、有鹽牛油，加入粟米粒、蒜蓉、鮮百里香、鹽、黑胡椒、紅辣椒碎炒勻。

3.加入意粉水、白酒、Ricotta芝士、Brie芝士煮溶及粟米變軟。

4.倒入短意粉、羅勒、檸檬皮、檸檬汁煮勻便成。