好煮意：芝士意粉加呢啲即時Fresh

2020年08月10日 14:15
  • 東網電視
    更多新聞短片
    好煮意：芝士意粉加呢啲即時Fresh（互聯網）
    芝士醬汁拌煮的意粉，很多人都會覺得膩，halfbakedharvest就教大家炮製輕芝士的粟米意粉。選用味道較輕的Ricotta芝士和Brie芝士，建議選用較Dry的白酒，和意粉水一起煮溶芝士和粟米，差不多完成後就可以倒入烚熟的短意粉，想味道變得清新，可加多點檸檬皮、檸檬汁和新鮮羅勒混合，吃入口有芝士的香濃，又有檸檬和香料的氣息，Creamy但不覺膩。
    材料：
    短意粉 1磅
    特級初榨橄欖油 1湯匙
    有鹽牛油 2湯匙
    粟米粒 4條
    鮮百里香碎 2湯匙
    蒜蓉 2瓣
    鹽 少許
    黑胡椒 少許
    紅辣椒粒 1茶匙
    全脂Ricotta芝士 1杯
    Brie芝士粒 4安士
    白酒 1/4杯
    鮮羅勒碎 1杯
    檸檬皮 1個
    檸檬汁 1個
    做法：
    1.短意粉加鹽煲熟，留起半杯意粉水。
    2.燒熱橄欖油、有鹽牛油，加入粟米粒、蒜蓉、鮮百里香、鹽、黑胡椒、紅辣椒碎炒勻。
    3.加入意粉水、白酒、Ricotta芝士、Brie芝士煮溶及粟米變軟。
    4.倒入短意粉、羅勒、檸檬皮、檸檬汁煮勻便成。
    網址：https://www.instagram.com/p/CDUBg7gFTWA/