《反黑路人甲》王浩信一「王」七后　位位索爆點樣揀？

無綫黑色喜劇《反黑路人甲》今晚首播，事前宣傳都非常引人注目，男主角王浩信飾演臥底，大玩一「王」七后，周旋喺7位女藝人之中，名副其實係現代韋小寶，仲要位位都咁索，當中更有唔少激烈場面，如果係你，你會點揀？

先嚟嘅有主角馮盈盈，今次係佢首次擔大旗，飾演警花「Madam Koo」（顧欣頤），以齊蔭馬尾頭示人，睇落非常保守，不過下身就以黑絲上陣，非常誘惑！劇中佢係王浩信下屬，有好多對手戲，仲有場被對方扯開恤衫露Bra嘅戲份，場面香艷！

第二女主角湯怡相隔13年再拍TVB劇，飾演老師蘇芷珊，同王浩信有親密場面，唔只錫錫仲有床戲！雖然要做四眼妹，睇落傻傻更更，但會有佢着制服短裙仔上陣嘅場面，大玩制服惑誘，問你死未？

咪神高海寧（高Ling）飾演明星莊明麗，喺劇中會賣大包勁騷好身材，仲會主動向王浩信埋手，為咗向佢套料不惜投懷送抱、飛擒大咬，向對方送波餅！題外話，佢仲會同石修大玩父女戀，真係無論身材定劇情都好有睇頭！

形象一向乖乖女嘅蔣家旻，一改清純外表做黑幫大家姐姚清水，大搞「黃色行業」！喺劇中賣弄性感去勾引王浩信，當中除咗用美腿誘惑，仲會使出「咬唇功」，場面都好激吓！而呢套劇仲係佢從影以來最性感嘅演出，成功「馬子妮」影子！

現實中已為人母嘅賴慰玲，飾演社團大小姐蔣千霞，處事冷靜，同佢本身外形都好相似！佢喺社交網就留言：「唔好叫我霞姨，我唔係主管茄喱啡，我主管幾萬個門生！」雖然佢同王浩信冇男女私情，但都有唔少對手戲，因為佢係對方「細妹」，同張振朗嘅感情線都係焦點之一！

扮演社團二小姐蔣千瑜嘅傅嘉莉，分別同王浩信及警司許家傑都有感情線，黑白兩邊走，非常虐心！佢仲喺投資銀行做經理，生意上精明能幹，但愛情上就唔識好好處理！

而最後一個就係做社團三小姐蔣千惠嘅林宣妤，飾演大學生嘅佢非常純情，同冇血緣關係嘅「大哥」王浩信又有感情線！其實佢係「外援」，來自馬來西亞，2017年參選《國際中華小姐》奪得亞軍，之後加入無綫，不過佢今年5月已經離巢返到家鄉發展，而呢套劇唔係佢告別作，《使徒行者3 》都會有佢嘅身影！