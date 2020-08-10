靈感煮意︰【不用加糖‧走麵粉發粉牛油】朱古力栗子布朗尼

今集《靈感煮意》的食譜，其概念已在我腦海中很久，但一直未有實行出來，可能是怕用料和做法都太簡單，會被觀眾笑我偷懶。近來疫情嚴重，大家都被迫但又很合作地保持簡單的生活，相信這個食譜應該能給各位一個快樂的下午。

朋友吃着這件口感有如松露朱古力和慕絲的布朗尼，大讚好味之餘也不忘笑我：「你總會做一些其貌不揚但又超好吃的甜品。」的確，我在寫食譜時，重視的不是外表，而是用料、味道、質地和步驟。食譜中用到的即食栗子、朱古力、雞蛋和油，均是大家在當下容易買得到的材料，至於甜酒，如不想用大可用牛奶取代。幾款食材混合起來，輕輕鬆鬆便能做出有媽媽味道的甜品，能讓兒女和家人追住吃，被他們笑「這甜品樣子很像⋯⋯哈哈！」也是一個教人回味又會心微笑的回憶。在疫情之下，我們除了攜手抗疫，也得在簡單之中找方法令自己如常地生活、開心地度過。希望各位繼續加油，一起努力，笑着面對。

材料（6寸正方形）

即食栗子 150克

粟粉 20克

隨喜好選的可可濃度朱古力 120克（節目中我用了70%）

蛋黃 30克（約2隻）

淡味油 25克

百利甜酒／全脂鮮牛奶 40克

蛋白 60克（約2隻）

靈山小貼士︰市面上價錢較相宜的70%朱古力，由於可可來源不一，味道多數略苦，如想去除這苦澀味，可在加甜酒或牛奶之後，隨喜好加入2至3湯匙糖或蜜糖並打至融合。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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