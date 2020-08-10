擺雪梨上枱！唔記得阿媽幾多歲　徐頴堃賣口乖補鑊

藝人徐少強與雪梨誕下的女兒徐頴堃（Erica），最近開設了網上頻道，分享生活日常，她早前更找來母親嚴慧明（雪梨）抽空拍片，進行母女感情大挑戰，看看二人對對方了解有幾深。

雪梨於片中開首笑言臨時被女兒拉入房拍片，又指疫情期間忙於煲劇。Erica難得邀請到母親出鏡，於片中花盡心思，在白板上畫了母親的Q版卡通樣，哄得雪梨非常開心。片中Erica與母親挑戰10條問題，期間笑料百出，如Erica忘記母親幾多歲，竟將對方出生年份寫錯，不過她即時賣口乖︰「因為你年年18歲嘛。」之後當問到大家喜歡的歌手時，Erica大爆小時候母親愛在家中展歌喉狂唱梅艷芳和王菲的歌，不過原來雪梨最愛的歌手是張學友，還即場唱了一句。

Erica坦言因疫情關係多了時間在家，故決定拍片充實生活，提到最後母親輸了挑戰，還要接受懲罰讀急口令，Erica表示︰「某程度我係古靈精怪問非所答去整蠱我媽咪，但佢又好認真咁答我，我覺得好好笑。」至於下次會否找父親徐少強來拍片，Erica直言因父親身在內地，現階段一起拍片會有難度，不過她笑言腦海中已開始計劃如何在片中整蠱父親。