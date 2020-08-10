何超欣組最富貴「女團」　露腰晒腿勁吸睛

已故賭王何鴻燊與四房梁安琪嘅孻女何超欣，又靚女又係學霸，今年21歲嘅佢就讀美國麻省理工學院（MIT），認真犀利！

平時出入多數同家人一齊嘅超欣，身旁朋友原來都分量十足。特別係兩位閨蜜，分別係內地富商袁亞非千金袁九兒同埋任正非二千金姚安娜，兩位來頭都唔少！日前袁九兒同姚安娜分別喺社交網晒出同超欣嘅合照，三人扮起女團，着上大陸綜藝節目《創造營2020》參選者嘅服飾，藍白色短上衣配超短裙，晒小蠻腰又露美腿，佢哋喺生日會上又唱又跳，真係似足女團，更自稱係「創造營103」。相片一出，即時引起網民熱話，紛紛留言大讚佢哋有樣貌又身材，仲笑言佢哋係最富貴女團，皆因佢哋三位家族資產加埋保守估計過千億！

另外，袁九兒喺社交網晒出一張大合照，三個美少女坐前排，超欣着上低胸裙配黑色西裝，十分吸睛，而後面四個男仔排排企，其中一個係大陸導演陳凱歌兒子陳雨昂！

四太接受東網訪問，被問到超欣係咪想組女團入娛樂圈？佢笑住話：「佢哋玩吓啫，佢依家喺上海做暑期工，都未讀完書。（佢想唔想入娛樂圈？）唔覺得佢想入行。（你介唔介意？）我唔會理，原則上佢哋讀好書，之後佢哋自由去發展。」而對於曾有指四太曾做媒人介紹姚安娜畀何猷君？佢即時否認：「冇件咁嘅事，千萬唔好咁講，佢係我啲細路嘅好朋友，大家識朋友有自由，唔使我介紹。」