《反黑路人甲》劇透：王浩信飲醉同湯怡一夜情

四聯幫坐館蔣定邦（于洋飾）三父子被殺，副警務處長歐建德（張國強飾）下令查出真兇。戲癡張細倫（王浩信飾）由美國回港參加試鏡，觸怒了女明星莊明麗（高海寧女。警花顧欣頤（馮盈盈飾）調任反黑組卻被看輕，私下查案後，不巧遇上喝醉的細倫。細倫酒醒，對同床女子蘇芷珊（湯怡飾）全無印象，但為盡責任，寫下欠單讓芷珊將來兌現。聯旺勝掌舵人鍾志琛（徐榮飾）欲繼任坐館，但叔父傅德順（秦煌飾）透露定邦有一私生子蔣世龍（王浩信飾）在美國。蔣家大小姐蔣千霞（賴慰玲飾）想讓助手高彬（張振朗飾）以駙馬身份選坐館，高彬裸體逃跑，誤會下被細倫帶到警署……

第二集 (08/11)

警司司徒信着高彬當蔣家駙馬，高彬無奈答應。明麗要求細倫扮作富二代追求者，想令富豪顧榮章（石修飾）呷醋。細倫重遇欣頤，向她了解當晚偶遇之事，欣頤反應激動。聯興勝掌舵人蘇偉晨（姜大偉飾）患有腦瘤，想女兒芷珊暫代職務。欣頤查出世龍底細，向上級建議拉攏他對付四聯幫，才發現世龍便是細倫。高彬知悉計劃有變，央求千霞讓他尋找世龍。志琛利誘眾掌舵人選他當坐館，芷珊不忍出賣蔣家姊妹而拒絕。欣頤找上細倫，細倫卻指自己並非真正的世龍……

第三集 (08/12)

千霞與二妹蔣千瑜（傅嘉莉飾）尋找世龍下落，三妹蔣千惠（林宣妤飾）透露與世龍有聯絡。欣頤提議讓細倫冒認世龍，建德接納，但細倫怕死拒絕。偉晨到獄中探望兒子蘇子堅（陳志健飾），子堅欲見意中人姚清水（蔣家旻飾）。芷珊打算改革幫派行善，惹來非議，幸得高彬解圍。芷珊認出細倫是世龍，用欠單逼他回蔣家。細倫被擄走，高彬及時救走他，但原來一切是高彬的計劃……細倫找欣頤求助，欣頤使計讓細倫以為自己令某警員昏迷。細倫為了贖罪，答允冒認世龍，他要在十天內投入這個角色。

第四集 (08/13)

高彬質疑細倫是外行人，想建德叫停臥底行動，但不果。志琛向偉晨爭取選票，偉晨借意推搪。子堅在獄中絕食，芷珊求清水前往探監，但清水要芷珊以難堪條件作交換，幸得高彬阻止。細倫為演活蔣家遺孤，在背項塗上幾可亂真的人體彩繪。明麗樂見榮章被細倫激起醋意，懶得再理細倫，但細倫自責辜負與明麗的約定，不惜逃離安全屋找明麗道歉，更寫下欠單予她。細倫與欣頤被槍手追殺，欣頤中槍，細倫在危難間堅守秘密，槍手突然停止行動……

第五集 (08/14)

欣頤接任高彬的指揮，但高彬質疑欣頤，決定退出任務。千霞使計令志琛選情告急，清水提議志琛找高彬代選坐館，高彬卻稱對蔣家灰心要退出四聯幫。欣頤欲退出任務，建德鼓勵欣頤留任。芷珊盼細倫返回蔣家，細倫以演技打發她，不料芷珊真情回應，細倫反被打動。高彬拒絕替志琛選坐館，惹來報復。欣頤、建德承諾保證高彬安全，高彬答允繼續當臥底，依計代表志琛出選。蔣家姊妹的舅父呂家昌（李成昌飾）找榮章借錢，榮章答允但要求保密。