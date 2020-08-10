本日日本：涉谷新地標酒店　12:00nn前都有早餐食

涉谷與原宿之間的宮下公園在經過長時間重建後，在2020年以MIYASHITA PARK之名重新與大家見面。集合公園、商業施設、酒店三位一體的全新概念，除了有愜意的休閒空間，更有時尚與藝術兼備的購物中心及24小時營業的「涉谷橫丁」。剛登場的酒店sequence MIYASHITA PARK更是下次遊日的好選擇，因為它的賣點是顛覆一般酒店運作時間，將 Check In 時間設在下午5點，最晚 Check Out 時間為下午2點，早餐時間會延長至12時，喜歡夜遊的朋友，每天想睡至中午也沒問題。另外使用最新技術，以人臉辨識進行入住及退房手續，個人衞生用品也是由住客自選，充滿彈性。餐飲方面，位於4樓的Cafe及酒吧Valley Park Island提供輕食及飲品，而5樓的Dongxi Restaurant & Sakaba則供應早餐及融合土耳其、以色列、伊朗、中亞、泰國和越南等飲食文化的菜式，還有各式雞尾酒。另有一間尚未開業的酒吧SOAK，可以一覽宮下公園的景色。酒店更是一間小小的展覽館，在不同角落展出能感受涉谷區史的室內設計及藝術品，也會舉行當地藝術家的展覽，還有酒及食材活動，成為新的文化地標。

sequence MIYASHITA PARK

地址：東京都涉谷區神宮前6-20-10

房租：每晚17,060日圓起