亞姐﹕盧淑儀蔡小蝶參加過今屆港姐面試

2020年亞洲小姐競選今日舉行面試，當中有三位面試佳麗曾參加過今年的港姐面試，包括（1）吳燚曦、（12）盧淑儀及（13）蔡小蝶。現年25歲、在公開大學讀書的盧淑儀（Chloe）跟前港姐冠軍撞名，她坦言港姐只入圍了第一輪面試便遭淘汰，問到對參選亞姐會否較有信心？她說：「其實兩個比賽都有信心，都係一個嘗試，提升我信心同口才。」她又表示有豐富的歌唱比賽經驗：「我參加過內地歌唱比賽《中國新歌聲》、《粵語好聲音》，攞到廣東省嘅獎項，比較鍾意唱G.E.M.嘅歌。（你都係巨肺？）都唔係。」

至於今年23歲、就職模特兒的蔡小蝶入圍了港姐第二輪面試後退選，她笑言：「希望今次可以留耐少少。」問到退賽港姐原因？她解釋：「因為份合約局限比較大，我仲有啲freelance工作，但簽咗合約就唔可以接出面嘅嘢，如果入圍第二輪要約簽半年，入圍十強要簽五年。（亞姐份合約係點？）未知，因為未傾。（如果同港姐差不多，你又退選？）再睇情況，暫時感覺幾好、幾nice。」

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除了這三位佳麗質素較高外，（10）何雙妍（Vicky）的外表不俗，似「翻版蒙嘉慧」。現年22歲的她報稱是藝人，她稱曾拍過電影《墮落花》、《斷網》及ViuTV的《黑市》等，她坦言之前覺得自己未準備好：「覺自己冇乜特別才藝，所以之前一兩年去咗學跳舞。（點解唔參選港姐？）因為我背景同學歷問題，港姐都係要大家閨秀、學歷水平較高，我自己係土身土長香港人，中六畢業，冇讀大學。（有冇人話你個樣似邊個？）似蒙嘉慧、吳若希、陳庭欣。（佢哋塊面都比較闊喎﹗）係有性格嘅面形。」