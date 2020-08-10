《迷網》劇透：俊傑醉駕炒車　美婷傷心爆喊

第二十一集 (08/10)

嘉碧（陳嘉慧飾）於司徒湛（姜大偉飾）應診時要他簽下支票，然後匆匆離開……司徒忠（楊明飾）突然率領網罪科伙記前來聯會，指司徒湛涉及網上購物詐騙案，須協助調查。司徒湛返鳴春堂，大批未能取得大戲票的苦主抗議，向司徒湛追討損失。雪芳（馬海倫飾）、司徒湛向牛生（秦啟維飾）追問碧的去向，牛太（尹詩沛飾）稱牛生與碧的關係非比尋常。另邊廂，俊傑（朱敏瀚飾）胸有成竹地向韓生（姚兵飾）介紹新系統，但屢現錯誤，韓生憤而離開。俊傑檢查問題所在，懷疑有人從中作梗。俊傑得悉公司被韓生控告違約並索償，面臨清盤……

第二十二集 (08/11)

俊傑無意中驚悉墮入了騙局，遂找設局者算帳。美婷（陳曉華飾）試婚紗時未見俊傑，致電俊傑後得知他正買醉，擔心不已。司徒忠陪美婷找俊傑，見俊傑醉駕，在路上飆車，二人更目睹車輛撞翻，美婷傷心爆喊……司徒忠得知張慧（高海寧飾）會提早離港，隨即相約見面，他感嘆世事無常，更向張慧剖白內心感受。子浩（黃祥興飾）為了還債，與債主合作開設金融公司做國際現貨黃金生意。夢蝶（楊玉梅飾）與表哥鄧炳雄（王俊棠飾）飯敍，炳雄自稱投資賺大錢，向夢蝶提議一起投資……

第二十三集 (08/12)

子浩向張慧道出與她離婚的始末，希望跟張慧重新開始；張慧將此事告知司徒忠。美婷私下跟蹤Samuel（謝可逸飾），拷問其有關俊傑之事，司徒忠等人及時出現制止。美婷傷心痛哭，終明白受騙者的痛苦。街坊發現夢蝶穿金戴銀，夢蝶指正投資賺大錢。近日發生多宗網購騙案疑與大戲票騙案涉嫌人有關，網罪科放蛇引其現身。司徒湛回鳴春堂，深受街坊歡迎，夢蝶突然慌張而至，錫根（李成昌飾）怒斥她投資輸掉了舖位與積蓄，激動得向夢蝶揮刀……

第二十四集 (08/13)

網罪科着手調查泛奕金融集團，發現集團其中一名員工是司徒正（樓嘉豪飾）的同學菁。鳴春堂遭人搗亂，夢蝶被街坊落井下石。錫根出院回家赫見門外被噴紅漆追債，並發現夢蝶留下信件後離家出走。投資騙局事主才哥以鏹水威脅菁（朱斐斐飾），菁被鏹水濺面受傷。司徒正自責太遲向菁伸出援手，終明白騙徒害人不淺。子浩秘密取得幕後人的犯罪證據後，希望張慧跟他離港，張慧推卻，子浩留下名貴心口針給張慧。另邊廂，張慧終獲雪芳原諒，二人和好。

第二十五集(大結局) (08/14)

泛奕金融集團幕後人指子浩私下提取了公司二千萬，遂搜查子浩的辦公室，找出偷拍裝置。張慧發現幕後人的犯罪紀錄；子浩來電，張慧向他提到罪證一事，誰知一切被幕後人聽在耳內。子浩及後成功逃脫，遂致電張慧着她立即離家，卻被幕後人的手下捷足先登；張慧遭襲擊，受傷昏迷。倫敦金騙案告一段落，司徒忠對張慧不離不棄，默默等待她甦醒……