亞姐：裸照流出曾自殺　馬嘉韻得38KG最想增肥

今日亞姐舉行面試，12位佳麗中燕瘦環肥，其中現年23歲、在美國修讀美術史的8號趙曦萌屬微胖形，重58KG；9號梁美華則只有156CM，更是唯一一位以平底鞋上陣，身形拍埋其他面試佳麗更顯矮小。

至於6號馬嘉韻與來自安徽的11號牛筱予同是紙片人身材，馬嘉韻身高160CM，只有38.6KG，牛筱予身高165CM，重43KG。問到兩人可感身材輸蝕，牛筱予不認同表示：「選美唔止身高，我之前都有參加過其他選美，都入過前三甲，參加過中國校花比賽。」她來港近三年，但仍然聽不懂及不懂說廣東話，她覺得這方面對參賽有影響：「都有少少擔心，我都盡力去學，我係北方人，所以學廣東話比較困難。（你喺香港有冇男友？）冇。」

而現年25歲的馬嘉韻亦指自己17歲入行做模特兒至今，沒有因身高問題而有所影響，不過就一直想增肥。她表示曾做過2014年的無綫世界盃女郎，上過《低俗講波團》，講到節目要爆粗，她說：「係主持人要，我唔使。（平時會唔會講粗口？）好嬲都會。」除了是世界盃女郎，她曾加入「𡃁」模組合「Super Sexy Hero」出過寫真，又接力張建聲為電影《壹獄壹世界》在旺角體驗坐監，更試過有裸照流出而割腕自殺。