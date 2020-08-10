嘟姐考港姐　陳楨怡捱夜備戰搞到爆晒瘡

藝人鄭裕玲（嘟姐）及組合農夫成員陸永、C君主持特備節目《港姐有問題》，對15位準港姐進行智力及常識測試。眾人今晚雲集電視城錄影，場面熱鬧。

鄭裕玲與農夫事後齊齊受訪，並大讚一眾準港姐轉數都快、聰明及有記性。他們表示：「上至天文地理，下至餐牌都有考佢哋，佢哋又真係識答喎，就嚟連成本餐牌都背得出，證明人類無極限！」

當到鄭裕玲對哪位佳麗有深刻印象，她不欲點名，且謂：「個個都唔錯。（留意佢哋啲負面新聞？）冇，我好正面嘅。」陸永聞言即搭訕：「佢係連正面（新聞）都冇睇。」C君則對「海外佳麗」謝嘉怡印象深刻：「佢雖然係外國長大，但都好努力用中文對答。」又搞笑謂：「其實我最睇好Carol（鄭裕玲洋名）。」鄭裕玲即「訓示」二人不要亂噏：「要保持公正，唔想影響觀眾投票，下星期我哋同啲佳麗，仲會有一個類似嘅節目。（見工嘛？）我冇講呀，你哋知係另一件事。」

另外，佳麗陳楨怡及謝嘉怡孖住受訪，前者透露節目內被考語文、地理和歷史，自覺語文方面較優勝。記者打趣問她為何突然額頭長滿粒粒，她答：「尋晚通宵溫書，準備今日節目錄影，時間非常急趕，令我諗返起讀大學時捱夜嘅日子。」謝嘉怡則自言已很努力，但本身廣東話不佳，要在心中將廣東話先翻譯成英文，理解完再用廣東話表達，故反應會比其他佳麗慢。

提到將會再淘汰多3位佳麗，陳楨怡表示會努力備戰，苦練口才和才藝表演迎戰，而謝嘉怡則坦言很想再晉級，事關自己剛完成14天隔離參賽，不想太快「被消失」。