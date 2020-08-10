超重磅三方聯名　鴛鴦色GEL-LYTE III OG

見到美國古着店Round Two主理人Sean Wotherspoon同埋東京波鞋名所atmos兩個大名擺埋一齊，可能你腦裏面第一時間就係諗起「剔牌」聯名波鞋。不過今次聯名就係聯名，但合作對象係ASICS，而且更加係三方聯名版本，絕對係超重磅聯名之作。

是次推出呢對Sean Wotherspoon x atmos x ASICS GEL-LYTE III OG，正是為紀念於1990年誕生的GEL-LYTE III三十周年，設計用上Sean Wotherspoon喜愛的燈芯絨料，並加入撞色拼接剪裁，造出豐富的層次感效果，而左右腳鴛鴦色調則是代表兩個合作單位來自的城市東京及洛杉磯，透過今回聯名合作將東西方兩個潮流之都結合起來。

鞋側標誌性ASICS「虎爪」更採用魔術貼設計，附有5種配色以供替換。同時更有Sean Wotherspoon專屬Logo及atmos品牌標誌魔術貼讓你發揮創意，自行配搭到鞋身不同位置，將古着服裝具備的獨特性以不同形式呈現。