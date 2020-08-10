戴蘊慧林利為「鎮家靈芝」爆罵戰

已故歌唱名師戴思聰的長女、前藝人戴蘊慧，今日突然於社交網爆Seed，鬧爆有人「忘恩負義」，指曾有同公司的藝人同事患上癌症，她將鎮家靈芝無條件贈予對方，惟早前她找該舊同事幫忙錄製恭賀短片，卻遭對方以6字「目前狀態不好」拒絕，令她感到人情冷暖，直指對方「厚顏無恥」。

雖然她未有開名，但及後藝人林利的太太陳貞均（Erin）卻對號入座，代老公出頭發文回應，解釋老公因癌症後遺症不時癲癇發作，連出門食飯也有危險，並晒出有關領藥的文件，反指有人沒有同情心，更直指：「戴蘊慧（戴真真）阿姨：我老公問你，你有想過你父親過世時，誰陪在你旁邊，你才是真正的厚顏無恥吧！」及後戴蘊慧再發文，反罵有人斷章取義，隨即爆發罵戰。

身在台灣的林利以長途電話回覆東網，對戴蘊慧（真真）暗寸他，他說：「其實係好小事好簡單，唔知佢做乜，同佢又冇咩轇輵，佢叫我幫佢朋友餐廳拍宣傳片，因為我唔係好舒服，所以話遲啲先拍，佢仲話唔緊要，點知轉頭就咁，我覺得好唔正道，我都有啲嬲嬲地，不過我都知佢為人係點，我都唔想同佢拗。」林利無奈續說：「畀佢講到我好似唔知做咗乜事。」早年他患上癌症，真真送他昂貴的靈芝，林利說：「嗰時我喺病緊，都唔知佢講到嗰盒靈芝好似鎮家之寶，更加唔知咁貴，講到我好似對所謂嘅恩人做咗好錯嘅事咁。」

他承認近年癲癇發作得好頻密，小虎隊當年甚少發病，可能幾年先有一次，不過癌症康服後，他發作次數變得頻密，他說：「真真叫我拍宣傳片前一日，我先啱啱又發作，暈低撼到個頭，因為腦震盪，每次都要五至七日先慢慢復元。」他在台灣逗留了一個月多，他自爆已先後發生3次癲癎，他亦慶幸以往每次都在公眾場合發生，否則自住就死得，最初飛到台灣要隔離14日，他都害怕會癲癎發作，因為獨自在酒店房一定會失救。

他表示真真以揞名寸他，他本來可以不作理會、不回應，他自行對入座，因為他要去面對，對於太太表現勞氣，忍不住代他出頭，他說：「因為太太老竇早排過身，之前又係台灣父親節，佢心情已經好差，我啱啱先安慰完佢，點知又發生咁嘅事，我都阻止唔到佢，因為我都唔舒服冇力去阻止，咪畀佢發洩吓。」

戴蘊慧接受訪問時表示：「唔再講啦，都冇乜嘢，唔想再愈描愈黑，只係之前有啲嘢，我又冇開名講邊個，只係有人對號入座。（仲嬲？）冇嬲，講完就算，依家疫情嚴重，大家心情都麻麻。」