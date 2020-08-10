《反黑路人甲》張振朗裸跑被誤會係變態色魔

由王浩信、張振朗、高海寧、馮盈盈和湯怡等演出的無綫劇《反黑路人甲》，今晚首集播出，講數、男、女香艷鏡頭全部都有。開場已見黑幫講數的人多勢眾場面，由美國讀戲返港的王浩信有戲癡，做住戲般出場，帶領眾人到酒樓參與選坐館大會，期時卻走出張振朗，話要跟王浩信爭坐館一席位，眾人起哄！

故事以倒序法開始，講述一年前發生香港最大黑幫「四聯幫」頭目于洋三父子被殺，警方下令要撤查，身為頭目女兒的賴慰玲、傅嘉莉前來認屍，她們各自演繹的喊戲，充份表露了兩女的性格，硬朗的賴慰玲有「打手」張振朗傍住，但亦被爭坐館的徐榮追迫，要她即刻選他做坐𩛍人選，以填補于洋位置；然而長女卻另有人選，就是要張振朗做她老公，以䮛馬身份參選坐館之位，不想流外人做重要位置。非夫妻關係的二人，即時要「發生關係」，張振朗被迫親熱卻冇生理反應，全裸上陣的張振朗，鏡頭有打格矇了重要部位，但其「裸跑」場面迫真，最後更被途人誤為「變態色魔」而被捉入差館，交代了「臥底」身份。

至於另一亮眼場面，要數王浩信甫出場便戲癡上身，趕到電視台面試，遇上明星高海寧，成功相邀齊齊試戲，浩信爆Seed演出當年無綫經典劇《流氓大亨》中萬梓良以「So What！」作結的場面，破聲而出的戲場，嚇得高海寧都跌落地，惟對浩信表面讚賞，實質不屑其浮跨演出！

及後演警花的馮盈盈，一心想上位卻被上司鬧，離開公司攞車時，卻見醉酒的浩信踩上她的車頂而相當不滿，但不清醒的浩信卻幻想盈盈解開衣衫，露出心口「咪咪」的畫面，鏡頭再轉到翌晨他與不相識的湯怡，於床上冇着衫的「事後」鏡頭，湯怡大膽上演香肩、露背及露腿的床戲，二人清醒後都驚訝發生關係，最後湯怡更要求浩信日後在街遇上都不要叫她。