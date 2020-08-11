真人騷5強不入　張雨綺靠寸嘴翻身

出名性格直率火爆的內地女星張雨綺，上周六（八日）33歲生日，她在社交網上載生日派對照片，粉色布置的派對已夠悅目，最曯目是她收到過千朵玫瑰花，加上她以韓式少女打扮兼騷長腿現身，發文至今已超過24萬粉絲留言祝福外，更對其精緻的五官非常「好奇」並議論紛紛，認為她的樣子比以前不同，有「變臉」之嫌，但也有不少網民指她因人氣勁，親和力強夠入屋，所以她的樣子愈看愈順眼！

張雨綺早年曾與前夫袁巴元爆發糾紛，有人以生果刀劃傷人，更一度展開罵戰，因而形象插水的她，近日在節目《乘風破浪的姐姐》展現真性情，直認性格不好惹，又不時心直口快「爆肚」說真心話，贏得「敢言御姐」稱號，反而另類搶鏡，人氣不跌反升！節目外她又貫徹敢言性格，除曾以八爪魚暗寸羅志祥劈腿外，早前她直播帶貨時，有網友指她樣貌似足迪麗熱巴，她即豪言：「按出道時間來說，我是迪麗熱巴的前輩，怎麼樣也是她長得像我！」完全沒有因對方貴為當紅小花而有所避忌。

及後，內地主持人周深在錄製節目《青春環遊記》時，因未能認出張雨綺而失言，張雨綺即引用其主演電影《美人魚》的經典對白：「追我的人從這裏排到了法國」，公開在社交網發文：「你沒在法國排隊嗎？」，以幽默手法回應事件，爽朗表現再度吸引粉絲追捧！而她近日更以「敢言」之名，殺入唇槍舌劍的內地節目《脫口秀大會》第三季。

雖然憑《乘》張雨綺名利雙收，不單人氣大翻身，更一口氣拍了至少三個廣告，但是昨日內地有消息指，一直在節目長勝的她，竟然最後被淘汰，而金晨、張含韵、王霏霏、藍盈瑩及萬茜則躋身五強，令不少粉絲大呼替她不值！