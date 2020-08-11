東方日報C1：何超欣組千億女團四太開綠燈

曾被已故賭王何鴻燊公開讚「靚到不得了」的四房孻女何超欣，近日連同內地兩位富商千金姚安娜與袁九兒即興組女團，成為史上最富貴千億女團！四太被問到會否介意女兒入娛樂圈，她只說：「原則上佢讀好書，之後自由去發展。」

近年在美國麻省理工學院就讀、現年21歲的何超欣，雖然較少現身公開活動，但近日卻有與內地兩大富二代千金兼閨蜜、富商任正非細女姚安娜與袁亞非千金袁九兒組成的「女團」合照流出，立刻成為網民熱話！

獲讚顏值媲美韓團

原來是姚安娜與袁九兒日前不約而同網晒與超欣的合照，最特別的是她們以女團造型示人，被網民力讚無論顏值及魅力，可與韓國兩大人氣女團TWICE及Black Pink媲美！她們一身超短裙露腰騷腿的造型，正正就是參考內地熱爆綜藝節目《創造營2020》中參選者的服飾，為出席好友生日派對時勁歌熱舞助興，她們還搞笑自封為「創造營103」，成為史上最架勢、身價最高的千億女團！袁九兒還網晒三位閨蜜，跟畢業於美國賓夕凡尼亞大學沃頓商學院的內地名導陳凱歌兒子陳雨昂的合照，全部是內地矚目的名人二代，惹來不少網民熱議，指他們高顏值、高學歷及家底厚，實為幸福富二代！

超欣、姚安娜及袁九兒這個「創造營103」被指為千億女團，確是「有數得計」，皆因超欣的母親梁安琪名下的資產最少逾300億港元。22歲的姚安娜的富爸爸任正非則是電訊巨頭華為創辦人，姚安娜則跟隨母姓，任正非個人資產逾250億港元，而公司資產至少2,000億港元。至於同樣22歲的袁九兒，其父袁亞非是總資產1,200億港元的三胞集團之董事長，個人資產逾500億港元。

同是學霸「名媛」出身

因家族之名受關注外，三人更同是學霸，名副其實是美貌與智慧並重。超欣就讀的是美國麻省理工學院（MIT），而姚安娜於17歲時因成績超卓而提早被美國哈佛大學錄取，攻讀電腦工程及統計數據學，已於今年畢業。袁九兒則是人才輩出包括宋慶齡、希拉妮的名校Wellesley College高材生，三人更先後獲邀參加名媛指標的巴黎名媛舞會（le Bal des Débutantes），袁九兒於2016年最先參加，而超欣與姚安娜分別在2017年及2018年獲邀，而姚安娜更是由超欣推薦參加。

四太梁安琪昨日接受本報訪問時，被問到何超欣會否有意加入娛樂圈，她笑說：「佢哋玩吓啫！個女依家喺上海做暑期工，都未讀完書。（佢想唔想入娛樂圈？）唔覺得佢想入行。（咁你介唔介意？）我唔會理，原則上佢讀好書，之後自由去發展。」

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