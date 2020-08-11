預測：本周大市，價位或具上調空間。

白羊：人氣欠佳，事業運略為不穩，但團隊精神較旺，求職、轉職及謀事等具貴人助力。

金牛：出門、公幹、出勤及海外項目等帶來較大壓力，多休息有助集中精神及提升鬥志。

雙子：社交運稍遜，人事問題或會較頻，宜多予耐性並善用時間，多關懷家人和伴侶。

巨蟹：情緒不穩，事業運稍遜，求職、轉職或謀事等需多予耐性，工作時宜多注意溝通。

獅子：工作壓力稍大，出勤、公幹及海外項目等宜作後防，小心處理文書、傳訊等工序。

處女：財運稍遜，經濟狀況或正處於變動期，做生意、自由業或銷售業的朋友宜作檢討。

天秤：情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，處理家事宜多予耐性，平日多表關注，關係更佳。

天蠍：體能及工作運稍遜，宜多注意合作及人際關係，公餘多休息，效率和表現將更佳。

人馬：人事問題或會較頻，宜保持冷靜。戀愛及親子關係不穩，宜善用時間，保持聯繫。

山羊：人氣及情緒不穩，家庭及戀愛運稍遜，與家人、伴侶相處多予體諒，將有助過度。

水瓶：辭令及思考力稍遜，出勤、公幹、海外項目等，小心處理文書等工序，有助進展。

雙魚：財運稍遜，經濟狀況或較不穩，宜作檢討與重整，減省開支，可助達到理想狀況。