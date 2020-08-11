為拍夕陽西落　任賢齊麋先生用生命挑戰極限

台灣歌手任賢齊的一首經典作品《再出發》，最近被樂團麋先生重新製作，雙方更攜手詮釋，眾人有感世界面臨嚴峻考驗，在大環境的低迷氣氛下，不僅每個人的日常生活受到劇烈影響，心情也在浮躁不安中擺盪，希望藉着歌曲再度喚醒大家記憶中的積極樂觀心態，一起「再出發」！

在編曲期間，小齊給予麋先生不少意見，如同麋先生第6位團員，《2020再出發》MV來到鹿港拍攝，這也是小齊回歸初心，回到出生的彰化，當起嚮導，帶領大家的足迹跑遍這塊他土生土長的大地。眾人在逼近40度的大熱天下，來回在彰濱風車大道上奔跑拍攝，為了拍到夕陽，他們必須趕在3小時內拍完整首MV，同時還要完成此單曲封面拍攝，一群人用生命挑戰極限，沒有任何喘息和NG的時間，拍攝時耳邊聽到這歌聲，就像是在激勵他們，最終順利完成這支熱血的MV。

小齊身為超暖心得前輩，在現場非常照顧麋先生和工作人員，準備了冰沙、麻糬、冷飲等食物，就怕大家熱到或是餓到。有趣的是，在拍攝現場偶有當地公公婆婆騎車經過，一看到小齊就興奮認出是「任賢齊」。