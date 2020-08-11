Enjoy your Staycation!　百老滙讓您的身心得以舒展

Enjoy your Staycation! 百老滙送您BT21 MEETS BROADWAY Staycation主題造型禮品或innisfree護膚禮品讓您的身心得以舒展！（客戶提供）

【營業資訊】總想離開繁忙的都市，到郊外走走？但香港地少人多，到哪裏都會人擠人，倒不如留在家中陪屋企人或摯愛Staycation，感受當中的悠閒生活，讓自己在百忙之中喘一口氣，享受您的周末假期！

百老滙推出全新推廣活動「Enjoy your Staycation!」，由即日起至2020年11月30日，於百老滙選購指定牌子及型號之家庭電器、健康或電子美容產品，即可獲贈指定BT21 MEETS BROADWAY Staycation主題造型禮品或innisfree護膚禮品乙份。數量有限，換完即止。

Staycation首選：入「營」入格的 #BT21

放假無得出街做咩好？有冇諗過可以喺自己屋企Glamping！？ 百老滙聯同LINE FRIENDS，推出型格又實用的BT21造型禮品，包括露營燈及營旗套裝、睡袋、露營墊及不銹鋼杯連匙等，仲有限定版可摺疊式露營櫈畀您選購，一於帶齊全套返屋企，與BT21和屋企人，共度一個至型至Chill及與別不同的Staycation！

讓肌膚休息的島嶼 #innisfree

另外，百老滙亦聯同源自韓國人氣護膚品牌的innisfree，為您帶來一系列熱賣的護膚產品，包括爽膚水、乳液、面膜及護手霜等。innisfree以自然主義為首，主打以天然原材料製成的產品，讓您盡情享受純淨大自然為肌膚帶來的能量與生氣，從此打造健康的肌膚。

更多禮品詳情，請向店員查詢。

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