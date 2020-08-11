出書爆柏木由紀疑4P　手越祐也知衰拍片道歉

日本前尊尼偶像手越祐也，6月底與效年18年的尊尼事務所不歡而散。他離巢後轉做KOL，在視頻平台開設個人頻道，訂閱人數更150萬人。手越入面以來負面新聞不斷，與他扯上關係的圈中女星更多不勝數。他上周爆推出爆料書《AVALANCHE~雪崩~》，出貨量逾5萬本。他於書中指名道姓公開曾與他傳過緋聞的女星名單，提及的圈中女藝人包括前名鬼頭桃菜的AV天后三上悠亞、小嶋陽菜、Kyary Pamyu Pamyu、益若翼、Becky、澤尻英龍華、多部未華子、影后中谷美紀等。手越強調與眾女星關係只限朋友食飯，並非密會拍拖，但他自爆與流出溫泉旅行合照的柏木由紀，是三男一女去旅行後，卻連累女方被網民揶喻疑與三男玩4P，形象盡毀。

外界狂轟手越擅自公開女星私隱及借舊情抽水，行為冇品。昨日他便上載短片，向一眾受影響的女星道歉。他表示：「對於書中提及的各位感到很抱歉，我知道重提這些名字會被批評，但我不想留下不實的過去的而展開新的人生，所以才將事實寫出來。」他又表示這是第一次也是最後一次坦白：「沒想到因此讓我重要的人感到難過及受傷害，所以我決定拍下這條短片，對大家帶來困擾，從心底感到十分抱歉。」

揚言只講真話的手越，在書中拒絕公開3名曾認真過拍拖的前度圈中女友身份，惹來網民議論紛紛。有指令他有結婚衝動的女友，疑是2006年曾與他合演單元劇《冰點》的石原聰美。曾與手越流出合照而未有提及的前AKB48成員大島優子，亦被推測是其前女友之一。