與隊友不和致患抑鬱症　韓團前成員自爆曾企圖自殺

韓國女團AOA前成員珉娥及I LUV前成員Minah早前先後自爆因在隊中遭到欺凌而患上抑鬱症，更曾多次企圖自殺，情況令人擔心，而曾參加韓國選秀節目《Produce 101》（PD101）第二季的男團LIMITLESS的23歲前成員尹熙錫，昨晚在社交網自爆過去一年因為與隊友不和而令他飽受精神上的折磨，患上抑鬱症的他更曾試圖自殺，自言在前事務所的時間就如身處在地獄之中！

尹熙錫去年7月與同一選秀節目出身的張文福及成賢宇組成男團LIMITLESS出道，他今年5月親自宣布退團的消息，而他昨晚在社交網發表長文「求救」，自言現時精神上處於很不穩定的狀態，並指自己已經強忍了一年的時間，因為已再無其他解決辦法，決定發文將事情告知大家，他指組合於去年7月出道，結束第一張專輯的活動後，便突然被告知有兩名中國成員加入的消息，後來便經歷成員之間的不和、挑撥離間及言語暴力等痛苦：「雖然我希望與成員們和解，但最後還是無法解決，住在宿舍的我沒有可以傾訴的人，心病也變得嚴重了。」

尹熙錫表示雖然曾向所屬的ONO事務所老闆提出問題，亦講過自己因為事件而感到很痛苦，但對方卻無視他，只叫他「忍吓啦」，而尹熙錫於去年12月向ONO事務所提出希望離隊的意願，當時老闆曾答應在演唱會後便會讓他退出，但對方其後卻反口，要求他繼續參加今年的組合活動。尹熙錫指自己過去多個來月飽受抑鬱症、恐慌症和焦慮症的折磨，曾試過企圖自殺，形容過去8個月的時間就如身處在地獄一樣，但他一直未曾向父母提及過：「我已經多次向老闆說我辛苦到想死，但他一直保持沉默，將會通過這篇文章知道這件事的爸爸媽媽，真的很對不起。」

他又表示過去以為只要自己再忍耐一下，大家便會幸福，但現在他已覺得難以忍受下去：「我不知道自己到底是誰，總是往不好的方向去想，我好像無法控制我自己，真的好痛苦。」

而ONO事務所今日下午發表聲明，指與尹熙錫在解約的問題上有意見分歧：「我社與尹熙錫經過多次對話後，尊重他無法繼續以LIMITLESS成員的身份活動的意見，所以已決定讓LIMITLESS以五人陣容繼續活動，我們多次要求尹熙錫參與與解約有關的程序，但他到現時也沒有表明他的立場。」聲明中又指因為涉及私生活，不會再提及有關尹熙錫退團的原因，但指事實與他所寫的文章內容有出入，希望大家不要作出過度的分析及停止對尹熙錫及其他成員的誹謗性發言。