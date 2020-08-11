恤衫演繹　本土「紋」化

從本地創作單位GrowthRing & Co.（年輪事務所）延伸出來的服裝品牌GrowthRing & Supply（G.R.S.），單品設計不時會滲透對於本地傳統文化之傳承。是次品牌更開宗明義推出全新企劃Project Rising，希望透過跟不同藝術家、設計師及創意單位合作，將一些日漸消失的地道文化及工藝技術延續下去。G.R.S. Project Rising第一回採用香港經典刺青文化為主題，當中所採用的插畫圖案早於兩年前已經完成創作，今回以兩款恤衫作為文化載體，將對本土文化影響深遠的「江湖風」刺青圖案重新演繹。

系列中兩款恤衫圖案的設計靈感，分別源自「下山虎」及「雲中龍」兩款甚具「江湖味」的刺青圖案。前者以豐富色彩配合龍、火及海等元素襯托，以Allover Print手法將最凶猛的餓虎下山神態呈現；後者則以黑色作主調，再配襯上象徵首領及領導等傳統寓意的雙龍圖案，背面更有「年輪九龍」字樣，代表多年來將總部設於九龍的GrowthRing & Supply。兩款別具意義且帶有濃厚本土色彩的恤衫，同樣採用對華人有着重大意義的真絲綢物料製作（絲綢文化發展已有幾千年），並配以日式Open Collar Shirt剪裁輪廓，順滑清涼觸感完全切合香港天氣着用。（8月17日於shop.gr-supply.com開始接受預訂，預定9月中旬發貨）