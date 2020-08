棄大陸「金場」返美發展　吳彥祖自揭關使命感事

男神吳彥祖(Daniel)喺香港及大陸冇人唔識,發展順利,但點解仍然選擇移居返美國呢?佢喺音樂人Jerald(陳哲廬)嘅網台節目《本週Jer住你》就親揭原因!

佢話:「好多人話,點解你去嗰度(美國)會Struggle(掙扎),你有香港大陸市場,任你揀,搵好多錢呀乜乜乜,I'm doing this for the next gerenation!(我為下一代而做!)」因為我長大呢冇乜唐人喺大銀幕上面,but for many years 30 years...now we see!(但過咗好多年…30年…我哋見到喇!)」所以佢有種使命感覺得有責任為下一代籌謀,所以喺美國、歐洲定全世界長大嘅亞洲小朋友,可以知道自己係可以成為明星同演員!

佢又透露細個冇諗過做明星原因:「呢個唔係一個Option(選擇)呀嘛,我喺美國長大完全冇見過呢樣嘢!」佢見到嘅只係一啲壞人嘅角色,好差嘅印象,所以冇諗過可以去荷里活做演員,所以依家見到道門開咗少少,希望可以推開佢再穿過,不過係好難!但佢仍抱有正面態度,覺得依家美國影視業界已經愈嚟愈開放,唔再好似以為咁「反亞洲人」,雖然仍然以白人為主,但思想上已經有改變!

雖然佢依家喺當地發展不俗,仲拍過唔少荷里活電影,包括《魔獸爭霸:戰雄崛起》(Warcraft:The Beginning)、《人造天劫》(Geostorm)及新版《盜墓者羅拉》(Tomb Raider),仲拍埋由馮德倫聯合監製及執導嘅美劇《荒原》,但佢謙稱自己係個小演員,亦好懷念香港人嗰種認真同有衝勁嘅態度!