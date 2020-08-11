棄大陸「金場」返美發展　吳彥祖自揭關使命感事

男神吳彥祖（Daniel）喺香港及大陸冇人唔識，發展順利，但點解仍然選擇移居返美國呢？佢喺音樂人Jerald（陳哲廬）嘅網台節目《本週Jer住你》就親揭原因！

佢話：「好多人話，點解你去嗰度（美國）會Struggle（掙扎），你有香港大陸市場，任你揀，搵好多錢呀乜乜乜，I'm doing this for the next gerenation!（我為下一代而做！）」因為我長大呢冇乜唐人喺大銀幕上面，but for many years 30 years...now we see!（但過咗好多年…30年…我哋見到喇！）」所以佢有種使命感覺得有責任為下一代籌謀，所以喺美國、歐洲定全世界長大嘅亞洲小朋友，可以知道自己係可以成為明星同演員！

佢又透露細個冇諗過做明星原因：「呢個唔係一個Option（選擇）呀嘛，我喺美國長大完全冇見過呢樣嘢！」佢見到嘅只係一啲壞人嘅角色，好差嘅印象，所以冇諗過可以去荷里活做演員，所以依家見到道門開咗少少，希望可以推開佢再穿過，不過係好難！但佢仍抱有正面態度，覺得依家美國影視業界已經愈嚟愈開放，唔再好似以為咁「反亞洲人」，雖然仍然以白人為主，但思想上已經有改變！

雖然佢依家喺當地發展不俗，仲拍過唔少荷里活電影，包括《魔獸爭霸：戰雄崛起》（Warcraft：The Beginning）、《人造天劫》（Geostorm）及新版《盜墓者羅拉》（Tomb Raider），仲拍埋由馮德倫聯合監製及執導嘅美劇《荒原》，但佢謙稱自己係個小演員，亦好懷念香港人嗰種認真同有衝勁嘅態度！