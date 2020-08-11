上網落Order　包辦一日三餐

日日看到感染人數的數字，街市和超市感覺高危，都是留在家中網購最穩陣。不少網店因應近日情況，紛紛推陳出新，除了有新推出的即食餸包、教埋你點翻熱或烹煮的美食包，還發掘到由本地手工意粉和瓶裝雞尾酒，遠至連北海道的蔬果、海產或零食，都可以隨時上網Order，安坐家中，其實也可以吃得很好。

主打靚菜

「賣菜仔」主理人的爺爺從事蔬菜批發，故能搜羅到全港的靚菜，特別是其供應的有機蔬菜，標榜每包菜都附有出世紙，以保證品質，近日除了受歡迎的西蘭花和菜心，當造的莧菜和迷你反冬瓜都有。此外，還有湯料包、海產、肉類和麵食等供選購，如韓國濟州島冰鮮豬肉、泰國無激素添加雞肉或美國安格斯牛肉等，網站遲些還準備推出各款餸菜材料包。無論想買靚食材自煮，又或選用懶人餸菜包都無問題。

分Size美食包

The Coffee Academïcs的咖啡出名眾所周知，因應近日情況，品牌推出方便烹調的TCA Gourmet半自煮美食包，30多款菜式包括有原隻波士頓龍蝦、西班牙海鮮飯、純素椰菜花飯等，還有有機雞肉、羊架、威靈頓牛肉卷、醃足3日的戰斧牛排、烤乳豬等美食。為了顧及不同人數的食量，店方特別將美食包分成1人份的S、2人份的M、3至4人份的L和為聚會而設的XL供客人選擇，大家可按需要訂購。

北海道直送

Love Nippon Market以北海道食材直送作賣點，當地農園直送的哈蜜瓜、黃金粟米、白粟米、車厘茄外，海鮮有海膽、花咲蟹和牡丹蝦等，最開心是還有咖喱、各式零食、拉麵、蛋糕和拌手禮等，想吃到北海道直送的美食話咁易。店方還按不同的食物種類設計成各式套裝，有選擇困難症的朋友唔使煩。

吸睛手製意粉

Eatery90s提供10多款用意大利麥粉的手製即造意粉，意粉可選擇有無加入雞蛋製作，部分成品更加入天然材料，製作出番茄、墨汁或菠菜等口味，造型有長意粉、貓耳朵、溝紋管粉、大彎管粉和多款意大利雲吞，大家預訂後於交收前才製作，保證新鮮；還可以加選醬汁配搭，色彩繽紛又吸睛。

媽媽的味道

FoodWise早前以母親的味道作靈感，推出速食品牌「娘方」，材料選用如天然英國豬肉、無激素雞肉等食材，再配本地醬油製作，大家可選擇如口水雞、桂花蜜雞扒、檸蒜雞翼、五香肉丁和回鍋肉等家常菜，只要翻熱就可吃，慳番唔少工夫。