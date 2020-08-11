入隔離營24日仲未走得！施匡翹親述原因

歌手施匡翹（Zaina）自7月18日確診新冠肺炎後，一直沒有肺炎病徵的她，在醫院逗留了一段日子，7月底就被送到鯉魚門隔離營。但與她密切接觸的確診者，包括歌手麥德羅及其經理人劉麗萍都已康復出院及早就離開隔離營，但Zaina至今仍在隔離營。

今日Zaina回覆東網詳盡解釋狀況，她表示感覺OK，由入院到依家都沒有特別辛苦、不舒服，就好像一個正常人，她知道很多人關心她！見她已很久沒消息，為何還要留在隔離營？原來是有不同原因！

醫生唔建議食藥打針

她說：「隔離營同醫院有少少分別，呢度每一日都要驗我深喉唾液，去睇病毒個數量，佢要求連續兩次都要negative，醫生先至再考慮其他因素畀唔畀你離開，其實到目前為止我已經係試過有一次negative，但並唔係連續兩次，變咗仲未可以離開，醫生同我講，我病毒量都係接近冇，但係有時需要啲時間再等佢更加穩定，都係好事嚟，咁樣放病人離開更加安全！點解我比其他人留得更長時間，其實有少少原因，因為一直冇食任何西藥或者打針治療，醫生都建議我唔好咁做，因為我年紀比較輕，又冇任何唔舒服，寧願等自己慢慢好番，會對日後健康更加理想，我都覺得聽從醫生意見，我都認同嘅。」

聽日會去抽血

身在隔離營的她，每日都要檢查血壓、有沒有發燒，而其他朋友比她較快離開，可能他們有治療過食過藥，所以康復程度快過她，但醫生指她是正常，她說：「因為有好多跟我同年紀年青人，都係冇食藥靠自己免疫力康復，可能大概要28日先得，到今日我好似係24日左右，其實我啲病毒量差唔多冇晒，再穩定先畀我離開。另外亦有另一個方法，如果抽血驗到有抗體都可以離開，但鯉魚門隔離營呢度同醫院有啲分別，呢度抽血設備唔夠，每日抽血驗嘅額有限，佢哋每日揀選某啲人做呢樣嘢，我就聽日被揀選咗去抽血，如果第二日驗到有抗體我就可以離開，冇嘅就繼續驗番深喉唾液，連續兩次都冇嘢先可以走。」

她知道很多朋友關心她，希望大家不用擔心，身體狀況良好，只是在隔離營困得太耐，心情在這段期間有少少起伏，靠睇書及樂觀的態度面對，深信很快就康復出來。

星期四復工

工作方面，以前每星期四她會為新城主持一個節目《猜情尋》，跟拍檔謝高晉、Tony一齊主持，她宣布今個星期四終於復工，她說：「電台可以靠聲音就分享到我嘅心路歷程，我之前準備咗，喺隔離營已經錄定音，將好多人想知嘅問題，我已經錄好番交畀主持人播放。」