東沖有料到：一間不可能在香港出現的咖啡店

看到這樣一個廢鐵回收場環境，很難想像樓上竟然有間布置講究的人氣咖啡店。（胡慧沖提供）

以往我撰寫旅遊專欄，都會向大家展示介紹對象最漂亮的相片，今次一反常態，來一張最不悅目的，出發點也不外乎吸引大家將專欄看完。

單看圖片，這裏就像是垃圾崗般的廢鐵回收場，但其實樓梯之上卻有一間讓人耳目一新、可以稱得上是近期的網紅咖啡店。咖啡店位於曼谷舊區之內，前往途中會經過一條擺滿了藝術家圖片及塗鴉的小巷，令人目不暇給，就連店舖外的牆壁亦畫滿了圖案，可謂處處都是打卡位。

而進入店舖後，訪客會先看到廢鐵回收場的環境，不知就裏的朋友可能會不禁冒出一句「有冇搞錯！」但當登上樓梯後，卻出現了一個乾淨企理兼布置講究美觀的店舖環境，跟下層相比可說是天堂與地獄的差別。到訪當天是星期日，全店都坐滿了客人，點了一杯咖啡也等了很久才能送上。

正所謂各處鄉村各處例，像這間結合了廢鐵收集場的咖啡店，在香港應該會因防火條例及衞生問題而無法經營。但正所謂Amazing Thailand，泰國就是這麼讓人意思不到。若大家想知道這間咖啡店的「真面目」，可以登入他們的IG看看。店的名稱是Mother Roaster。