季節限定　爆汁清甜桃の味

夏日除了大啖新鮮香甜的桃肉，坊間也有不少餐廳或品牌，趁機利用當造白桃推出季節限定的新品，除了消暑的雪糕和凍飲，還有適合齊齊開心Share的蛋糕等，大家千萬別錯過。

Kakao Friends鐵粉必試

好似GODIVA和Kakao Friends就合作，推出限定的軟雪糕及白朱古力凍飲，雪糕包括有白桃混合茉莉製作的白桃軟雪糕，再加上黑朱古力餅碎，清香鮮甜。至於白桃雙重朱古力軟雪糕，濃郁的黑朱古力配合白桃的甜味，令整個層次和味道變得豐富。白桃朱古力凍飲，同樣滲出茉莉花香，而且還有繪上圖案的限定凍飲杯，粉絲必定搶住收藏。

日式清新雪葩

標榜選用天然和健康食材的Café&Meal MUJI，於今個夏季推出全新菜單，其中一款甜品就是白桃蜜瓜芭菲，清甜的白桃雪葩配以粒粒的蜜瓜肉，2款當造水果結合，甜度瞬間提升。

低卡零脂肪

Dreyer's最近推出的雪葩條系列，其中一款就是白桃口味，賣點是選用真正果汁製作，無添加防腐劑及人造色素，而且每條70毫升的雪葩條，只有62卡路里兼零脂肪，是偶爾的Comfort Food呢！

大啖歎原個白桃

韓國雪糕店百味堂以原個白桃作賣點，推出2款甜品，日本白桃牛奶雪糕選用約260至300克的白桃肉，再加上雪糕和桃蓉配合，啖啖桃香。至於日本白桃牛奶雪花冰，切開白桃時，會流出覆盆子醬及吉士醬，酸酸甜甜更開胃。

蛋糕系列

源自日本的蛋糕專門店Italian Tomato推出6款不同口味的白桃蛋糕系列，包括白桃米粉雪芳蛋糕、白桃紫蘇芝士慕絲蛋糕、白桃岩鹽檸檬慕絲等，若有慶祝活動，不妨考慮一下。