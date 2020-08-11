懶人救星　坐住瘦都得？

一動不動，只需坐着就能瘦相信是很多整天喊着要減肥的人的夢想，隨着科技進步，這個夢想似乎有機會成真了。不知大家有沒有聽過EMS微電流瘦身，EMS即Electrical Muscle Stimulation「電肌肉刺激」 ，透過向肌肉釋放微量的電流，令肌肉「自主」運動，從而達到緊緻的效果。這種技術已經研發了多年，而且被廣泛的應用到美容儀和纖體儀上，簡直是懶人的救星。

如果巴絲打也想試一試這個新式的瘦身方法，但又不想花太多Money的話，或許這款EMS微電流產品就是你杯茶。日本家品品牌Felissimo新推的這款EMS按摩墊，小小的一塊厚度只有約2毫米厚，鋪在地上也不佔空間咁滯。它有高中低三個程度的電流選擇，無論是手臂、大腿、小腿還是腳底都可以利用電流按摩瘦身。只有四個按鈕，操作也十分簡單。就像紙張一般的質感，不用的時候可以捲起來，無論是收納還是攜帶都很方便。

這款「のせるだけ筋肉運動 オーロラに輝くシェイプアップシート」的價格是5,500日圓（連稅）（約HK$396），想要輕鬆瘦身的朋友不妨一試呀！