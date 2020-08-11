程凱欣返電台「復咪」　預告分享抗炎史

新城知訊台執行總監程凱欣於上月23號確診新冠肺炎入院，經過近兩周留院及出院休息後，昨日（10號）開始戴着口罩返回新城電台「復咪」。她接受東網訪問時先致歉：「今次成個過程中，自己都有好多感想，我確診對受影響嘅公司及同事，仲有因我而要接受隔離嘅同事或者嘉賓，我係非常之抱歉，希望佢哋多多包容，對唔住佢哋。」

她透露出院後，醫生本寫了一周的病假紙，但休息幾日後，自感狀態回復才決定返工：「好多同事都好關心我健康，尤其係老闆，見面時忍唔住擁抱一下，都唔理得咁多，不過我可能係最安全，因為我有抗體。」

程凱欣透露開咪工作已回復正常，打算將自己的經歷在節目中分享：「好似住院初期，受藥物副作用影響，又屙又嘔好辛苦，仲有皮膚敏感，好彩中段期停藥時，身體有轉變，冇再發燒，再到驗血發現出現抗體，醫生准許出院，出院時人係比較虛弱，會腳步浮浮，但食咗保健品，身體狀況開始恢復8、9 成，只係中氣差啲，但又唔係中氣不足，都冇肌肉痛問題。」現時她遵循中醫意見及配合食療，多休息及耍太極。有信心比之前更Fit。

問到是否記得戴口罩？她說：「之前都有戴口罩開咪，不過試過喺直播室飲水或食早餐，但經過今次後會更小心，會喺自己Office先食早餐，比以前謹慎咗好多，真係見過鬼都怕黑，原來唔關自己事嘅嘢都會發生喺自己身上。」