洪永城黎巴嫩被軍人槍指　翠如埃國遭AK47隊住收陀地

藝人出埠開工的機會比較多，遇到各地不同的水土風情，有驚亦有喜，睇自己運數如何。

黎巴嫩首都貝魯特日前發生大爆炸，造成大量傷亡。其實有不少藝人曾在外地旅遊或工作時，亦遇上意外，幸好最後有驚無險。

陳家樂：「有次去墨西哥工作時遇上持槍軍隊，嗰陣趁有時間一班同事出去行吓，夜晚，架車駛經一條非常黑嘅街道，遠處有閃燈，原來有一隊軍隊，所有軍人攞住步槍指住我哋，最後要展示電影拍攝證件先可以獲得放行。」

黃翠如：「之前去巴西里約熱內盧貧民窋拍嘢，嗰度好危險，要有關係人物先帶到入去，領隊叫我哋唔可以同人有眼神接觸，如果叫我哋走就要即刻走，唔可以亂影相。我第一次去時，隔籬街有人對峙緊，領隊叫我哋兜路行，跟住我哋聽到槍聲。」另外，在埃塞俄比亞曾被索拍攝費：「嗰度啲人有錢唔係買糧食就係買武器，部落之間會用武器保護自己，佢哋拎住支AK47問我哋攞錢。」

洪永城：「7年前去黎巴嫩採訪，嗰度係一個好烽火嘅地方，上邊就係敘利亞，下邊就係以色列，可想而知黎巴嫩點解喺戰火之中，當時我喺車入邊，軍人喺外面用槍指住，因為佢哋見到車入邊有個黑色嘅攝影機拍住佢，可能以為係攻擊性武器，好似連架坦克車都對住我哋，後來知道我哋係採訪，就叫我哋唔好繼續拍攝，因為可能會拍攝到一啲軍事機密，絕對都係一個幾驚嘅經歷。」

李幸倪（Gin Lee）：「有一次喺台灣工作遇到地震，之前都冇遇到過，所以都係第一次，其實係好驚慌，嗰吓我喺更衣室換緊衫，着緊絲襪好論盡，突然間失衡，好似就嚟要仆親咁，就即刻捉住度門，等自己平復番先開門問發生咩事，就見到出面啲嘢喺度搖、大家又捉實啲嘢，全部人塊面係青晒！有個當地嘅工作人員安慰我『唔使驚！係地震，冇事嘅！』但佢講完我仲驚！但係全部人靜晒，淨係掛住捉實啲嘢，然後大概再搖多一分鐘，搖嘅程度係中等，唔算好勁，不過啲嘢就搖得好厲害，係好驚險嘅一次。」

可宜：「早排去咗尼泊爾旅行，咁啱嗰陣係新冠肺炎啱啱爆發，我嗰陣肚痛，真係好驚，因為上網睇呢個其中一種症狀，以為自己中咗肺炎。結果拿拿聲搵咗間醫院睇醫生，啲醫護人員一聽到我係香港嚟，即刻變得如臨大敵，個個戴番口罩先同我睇病，搞到我當時都以為自己真係中咗，最後當然只係腸胃炎，食咗藥就冇事，諗番起當時真係驚咗好耐。」可宜回想當時，還以為會被隔離。

黎美言：「最記得有一次Hotcha喺峇里島做嘢遇地震，當時當地發生六點幾級地震，人生第一次經歷。我同Crystal喺好近海邊嘅Villa做嘢，我哋喺二樓影相，地震嗰陣時，成橦樓都郁，個心好驚，好不知所措，即時攬住條柱，跟住又喺度諗，啲浪會唔會衝上嚟，會唔會有海嘯，勁驚驚都唔識喊，好睬震完冇嘢，但個經歷好難忘，唔想再經歷地震，好恐怖。」