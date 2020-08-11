三鏡手機第4代　自家演算夜拍專家

夜拍模式好多手機都有，質素高低除受光圈與防震能力影響，演算法也是因素之一。國內牌子Oppo最近發表新機Reno 4 Pro，首載自家研發「月光夜景拍片演算法」，當演算法開啟時，夜景拍攝時畫面亮度會提升74.4%，畫面純淨度提升33.7%，讓使用者拍出更明亮清晰的夜景影片。

新機還將超級防震技術升級至第三代，拍片防震大幅提升，而新增的前置拍片防震及移動延時攝影，行住自拍一樣有效防震。鏡頭方面，此機後置4.800萬主攝、1,200萬超廣角、1,300萬長焦及雷射對焦系統，其中超廣角鏡頭具備支援120°視野並四合一圖元聚合，夜拍分外開揚廣闊。

Reno 4 Pro採用6.5吋雙曲面柔性OLED屏幕，支援90Hz刷新率和180Hz採樣率，並搭載S765G處理器、12GB RAM及256GB儲存空間，加上65W超級閃充，規格不遜市場的旗艦手機。唯一擔心是電量只有4,000mAh，運行5G網絡的話續航力成疑。