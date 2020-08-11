Q：我今年五十餘歲，男性，已婚二十多年，工作行頭較少有女性。最近公司來了兩名年輕女同事，幾靚女，我的一班下屬有眼望望，有借故討好，放工消遣更私下討論她們的身材，我善意勸過成班單身男同事收斂，不要似群餓狼。可是有口話人無口話自己，我和妻子同床時竟然想起她們，甚至衝動起來，妻子好像察覺到與平日的例行公事不同，問我搞乜，我只好表現得若無其事，很怕她起疑。我有罪惡感，返工不敢多望女同事，這些幻想會一路產生嗎？

一位上司

A：從生物學層面看，不論男性或女性，生理上進入性成熟期以後，當受到外界刺激，刺激感覺透過身體官能傳到大腦，便容易誘發想入非非的想像力，繼而下視丘的性慾中樞活躍起來，訊息再進一步傳到性器官，令人產生強烈反應。從這角度，除非當事人刻意堵截源頭或壓抑自己，否則情慾幻想的確容易源源不絕地湧至，貫注腦海。

性幻想能否壓抑呢？不是不能，而是要憑個人定力和意志。然而，試問能有多少人可百分之百地把情慾幻想斷絕？情慾影像每日每刻衝着而來，在一個向來陽盛陰衰的工作環境下，忽爾春光明媚，血氣方剛的下屬們正中口胃，忍俊不禁做了失儀的舉措，閣下看在眼裏適時開腔制止，已行使上司之責任。

閣下困惱於與妻子親熱竟自身難保，腦袋釋出遐思，自覺老貓燒鬚。以性格角度來看，其實你是一位正直不柯的好丈夫。妻子問起你何以性趣盎然，即時令你聯想到這是女性天賦的洞察力和一種隱隱然的直覺吧。你為着隱瞞而內疚，但事實上妻子不懂心靈感應，哪會這麼容易知曉你的性幻想呢 ?

閣下只需將那一刻的情慾幻想當粉筆字抹走，日常與女同事們建立友善的工作關係，淡化腦海中的情慾扣連。作為上司，閣下需努力持續樹立職場上的人際榜樣，多加提醒下屬們要以禮相待，不要在吃的地方拉，避免引起不安感，打擊團隊合作。

李偉儀