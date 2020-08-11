疫境仲有工開！張建聲跳掣「招積」上身奸笑

藝人張建聲 （Justin ) 日前在觀塘為粵語版3D動漫動畫連續劇《西遊》及電影版《再見悟空》配音，當日開工撞正香港實施全日禁堂食的第一日，中午配音團隊放飯時，Justin行去附近商場買漢堡包外賣，期間有食肆姐姐大嘆生意難撈，Justin亦說：「去商場冇得堂食，但比我想像中大家守規矩，有同啲姐姐傾，都話生意差咗好多，希望疫情快啲退啦，大家都辛苦。」

疫情爆發後，各行各業都受嚴重打擊，在限聚令之下，Justin直認收入大受影響：「戲院封晒啲戲上唔到宣傳又做唔到，好多Project又延遲，我相信大部分圈中台前幕後最近過得好辛苦，差唔多零收入，雖一解決方法 Stay Home，第一為咗疫情，第二就真係慳啲使，冇辦法。」

Justin 慶幸近月都有些少工作，雖然工作量比疫情前大減，但已非常感恩，今次他聲演動漫《西遊》內一個儼如玉帝的反派「帝釋天」，雖然僅用聲音演繹，但都覺得好玩：「今次喺《西遊》飾演『帝釋天』，係一個唔知幾多千歲嘅老人家，聲演時要壓到把聲好沉好沉，用丹田發聲發氣，丹田攰到冤冤哋，但幾得意，原來配動漫另一回事，呢個係比較重要嘅角色，今朝嚟配音嘅時候都驚做唔到，因為對白好厚一大疊，但入吓入吓角色又OK幾過癮。」

最搞笑的是Justin配笑聲時，突然跳掣「招積」上身，展露了《反黑》「招積」的招牌笑聲，對此他笑說：「係呀，我冇望到Screen，入咗去劇本世界，突然間有啲『招積』走出嚟，好似奸笑啦，我都唔好意思，走咗調、跳咗戲。」