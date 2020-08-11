新聞之花做「煮」婦　林燕玲蔡雪瑩：一啲師奶味都冇

兩位前無綫新聞之花小飛俠林燕玲（Ruby）和蔡雪瑩（Snowy）近日頻頻做直播，晚上又以店長身份主持一個直播煮食節目，原來她們美貌與廚藝並重，Ruby喜歡煮西餐，Snowy拿手潮州菜，由於是次有大廚在場，她們只擔任助手。

開Live前兩人不停對稿，姊妹檔表現合拍，Ruby笑言是姐姐，Snowy則說連造型Ruby也諗過度過，一個長髮、一個短髮成為這對組合的標記，Ruby說：「我哋本身係相識好耐朋友，合作係有幫助，做節目更有默契，容易夾到，雖然有稿有內容嘅，但好多時都係由心出發，觀眾睇到感受好真實。」Snowy認為以前做慣主播，習慣性地講重點，笑言因為Air time好貴。

雖然未試過直播蝦碌，但坦言有壓力，Ruby說：「初初有壓力，做咗媽咪後變咗精明師奶，對數字開始好敏感，（畀人當師奶？）我哋一啲師奶味都冇。」

Snowy則覺得師奶並非眨詞，認為要精明精算及掌控時間才有資格當師奶：「我覺得直播係趨勢，淨係出甫已經Out咗，依家我哋兩個都轉營。」早前Ruby在網出甫預告有好消息公布，有網民誤以為她有喜？Ruby笑說：「唔係，我哋嚟緊會同一個全新大品牌合作，連Snowy都留言問我係咪有喜，誤會咗，等我出番個澄清甫先。」