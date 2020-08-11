聽媽媽的話　Robynn做個快樂歌手

組合出身的唱作歌手Robynn（葉晴晴），佗住七個月身孕宣傳新歌《Fifth of May》，5月5日是她媽媽生日，歌曲就像日記訴說對母親的思念，Robynn & Kendy（R&K）在2012年出道，同年母親就離世，她開心能製作一首歌送給母親。她最難忘母親臨離開前一段日子，當時媽媽病得好辛苦，但R&K的形象是充滿陽光開心的，媽媽曾經說過不需要Robynn所謂的成功或出名，只想她做個快樂的歌手：「嗰時工作後，我成日去探佢，真係超級精神分裂。」

母親喪禮後不夠七日，R&K就首次踏上大型舞台，在三、四千人面前表演，Robynn說：「我都問自己點解做到，我覺得係媽咪畀力量我。」當時她慶幸忙碌的工作能麻醉自己，令她沒有喘息時間，得以平衡心態：「總好過屈喺屋企諗啲唔開心事。」

離開環球後Robynn自資成立製作室，她承認有迷茫，之後又意外懷孕，也令她慌亂，不過她相信是上天送她的禮物和挑戰。面對歌唱事業，她笑說：「有死唔斷氣、唔甘心嘅心態，依家做咗新歌出嚟又好自豪。」她感激找到志同道合的音樂人幫手，令她不覺孤單。