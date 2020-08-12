同郭奕芯拍拖親上加親？楊天宇：唔好搞我

英皇藝人郭奕芯（Ashina）及楊天宇（Angus）合作ViuTV節目《辣伙頭·開火》，想不到正如節目名一樣，兩人甫見面即不停鬥嘴，十分爆笑！Angus笑言今次拍節目的快樂是來自Ashina身上：「有時冇意中聽到佢講啲嘢幾好笑。（節目內成日鬥氣？）我承認一開始係多啲，但去到後期攰啦，同埋睇淡件事，我又何必好似針對佢咁。」Ashina就酸溜溜踢爆Angus常與另外兩位隊友陳欣妍、譚凱倫互餵食嘢：「但佢冇特登餵我，唔講出口都唔餵，好衰！佢同譚凱倫係直接擺食物落口，而我哋係會擺喺個羹度再餵，佢徒手餵係Sweet啲，令我好嫉妒！」

講到兩人愛鬥嘴，十足歡喜冤家，又分屬同門，問到可有機會發展「親上加親」？Angus未聽完問題已落閘：「千祈唔好！」Ashina笑言：「我哋食飯曾經有人問佢鍾意咩類型，佢冇啦啦話總之同郭奕芯相反，我真係躺着也中槍！可能我喺佢心中佔一席位。」Angus即搶住解釋：「咁係因為真係呀嘛！（你擇偶條件係咩？）同佢180度相反，即係聰明、矜持，哈哈，但佢OK嘅，作為朋友。」Ashina亦反擊說：「我鍾意成熟穩重嘅男仔，大我好多年，唔鍾意好似啲小朋友，佢唔成熟，呢啲拍拖OK，但唔好結婚。」Angus即耍手擰頭：「嘩，唔好搞我！」兩人互動令人笑爆嘴！

而節目內他們要到餐廳學煮不同菜色，然後實習營運餐廳，Angus認為最難是與隊友的合作性，又大爆Ashina曾與隊友爭執：「事後我就text Ashina，我客觀分析件事，我知佢冇惡意，只係有時講嘢會唔覺意高8度，唔識佢嘅人會諗做乜咁講嘢，會畀人誤會，所以我叫佢加啲『可唔可以』、『唔該』。」Ashina就坦言：「嗰集我要做隊長，壓力大到飛起，我之前同嗰個隊友講要點做，但比賽緊佢冇咁做，所以就kick住咗，我係比較認真同敏感嘅人，我當時當然會唔開心，但比賽完咗就冇事。」

場地：The Crown