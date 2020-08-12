東方日報C1：施匡翹隔離24日仲未走得

香港首個新冠肺炎確診藝人施匡翹病發至今近一個月，同一群組、比她年長30年的行內人幾乎都康復出院，唯獨她仍被困隔離營，情緒難免受影響，她目前要靠自我免疫力抵抗病毒。而已痊愈的麥德羅再次拍「請罪」片。

現年24歲的歌手施匡翹（Zaina）7月18日確診新冠肺炎，由於她經常出入電台及電視城，當時令無綫即發出「封城令」進行消毒。而當時經檢測後，其新冠肺炎病毒指數接近零，但至今仍身處鯉魚門隔離營，相反與她屬同一群組包括麥德羅、經理人Apple、劉少君，甚至於較後時間確診的鄧達智、新城高層程凱欣等，不但先後康復出院，甚至已復工回歸正常生活，之前Zaina不時報告最新狀況，也曾開Live與粉絲傾偈，但最近似「隱形」了，令大家憂心其健康狀況。

Zaina昨日終於發聲透露健康良好，她說：「感覺OK，由入院到依家都冇特別辛苦、唔舒服，就好似正常人咁，我知道好多人關心我。」她親解為何仍未「出營」，指在隔離營每日要進行深喉唾液檢測病毒的數量，最少連續兩次檢測結果要negative（陰性）才能過關，但目前為止她仍未達標，所以未能離開，又表示醫生指她的病毒量接近「冇」，但需要時間待情況更為穩定，她說：「都係好事嚟！咁樣病人離開會更加安全。」

今抽血驗抗體

對於外界疑惑她比起同一群組的確診者還遲痊愈，她解釋由確診至今一直未有服用任何西藥或打針，因醫生指她年輕亦沒有不適，不建議她打針、用藥，寧願待身體慢慢康復，她認同醫生的意見：「其他朋友比我快出院或離開隔離營，可能佢哋有食藥治療。好多同我差唔多年紀嘅年輕人，都係冇食藥靠自己免疫力，大概要28日先得，由入院到今日我好似24日左右，我諗再穩定啲就准離開。」

要成功獲批出營，Zaina表示還有一個方法，就是抽血驗抗體，但由於隔離營每日驗血名額有限，今日才終於輪到她有份抽血：「如果第二日報告出嚟驗到我有抗體，就可以出營，否則就要繼續進行深喉唾液檢測，直至合格先走得。」對於由醫院到隔離營至今被困近一個月，她承認心情多少有起伏，幸生性樂觀的她靠睇書解愁，又預告明日會「復工」，因她為電台擔任嘉賓主持，隔離期間已進行錄音。

麥德羅拍片打氣

至於麥德羅早前康復出院後即與劉少君約埋去飲茶，結果引來網民非議，二人即公開道歉。昨日麥德羅再拍「請罪」片向長者打氣，他說：「聽到近日有好多長者因為呢個疫情而失望，我感到非常唔開心，各位長者，如果惹到呢個病唔好氣餒，及時醫治，希望好快可以好番，所有香港醫護人員都會支持你哋，加油！」而程凱欣痊愈後，前日也戴口罩正式在電台開咪。

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