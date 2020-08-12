【星星蜜語】處在人生交叉點　選定前進方向

由現在至8月27日，面對疫情和經濟活動的復甦，社會上出現兩個方向的陣營，看似南轅北轍大有分別，但兩個方向並駕齊驅，各有各做，共同進行，誰也不攪擾誰。在各施各法下，市民有所選擇，在艱難的市況底下，社會暫時能處在一個平衡的狀態。對個人而言，現在仍是思考和部署自己未來去向的時候。很多人都已經知道，再不能固守以前穩定的位置，必然要有所抉擇和闖出一條新的路，才是良策。

【十二星座提點】

白羊座、獅子座、人馬座

與好朋友和有能之士，好好商議一下未來的計劃，他們會了解你，和支持你未來的發展。所以你們有甚麼好主意，不妨找人談談，毋須收藏自己。

金牛座、處女座、山羊座

對事業比較着緊的你們，這個月的業務近乎停滯，令自己士氣和能量都振作不起來。天天在家裏感覺自己無所事事，默默期待着如常工作和發揮能力的日子來臨。

雙子座、天秤座、水瓶座

這段日子，意料之外的突發事件會偶有發生，你們要常常執生，靈活處事。一切計劃和行動還是保守一點為妥當，一動不如一靜，好好保護自己，盡量穩定陣腳度過這段時期。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座

社會裏仍未開始有集體活動，但你們已經能夠連繫一些親朋好友，一同展開新計劃，商討如何共同面對未來。大家仍未有具體行動，但心志上已經是在一起了。

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Carlie

Angel Circle占卜館塔羅占卜師、天使通靈師、前世回溯師及動物傳心導師。（Facebook專頁：Angel Circle）