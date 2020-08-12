《福布斯》公布狄維莊遜冧莊成最高收入男星

國際財經雜誌《福布斯》公布年度最高收入男星排行榜，去年榜首的荷里活動作天王狄維莊遜（Dwayne Johnson），過去一年憑8,750萬美元收入連續第二年成為影壇吸金王！

狄維的收入來源除了來自其服裝品牌Project Rock之外，片酬亦佔大部分。其中他就以2,350萬美元片酬接拍Netflix懸疑大製作《Red Notice》。雜誌指今年十大位置的收入合共5.455億美元。而排第2位就是《Red Notice》狄維的拍檔「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），他過去一年的收入高達7,150萬美元，其中2,000萬美元來自該片的片酬。此外，他為Netflix拍攝的另一動作大片《鬼影特攻：以暴制暴》（6 Underground）亦同樣拎走2,000萬美元！

至於第3至5位就是麥克華堡（Mark Wahlberg）、賓艾佛力（Ben Affleck）以及雲狄素（Vin Diesel）。印度男星Akshay Kumar排第6位，成為唯一一位打入十大位置的寶萊塢男星。至於去年以5,800萬美元收入排第5位的香港男星成龍，今年就「縮水」以4,000萬美元收入連跌5級跌至第10位。